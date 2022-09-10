‘Seyirciyi kandırıyorlar’

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, "Sosyalleştiğimiz, güzel bir yaz geçirdik. Yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Stüdyomuza oyunculuk atölyesi eklemeyi düşünüyoruz. Yetiştirdiğimiz oyuncular, yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladılar. Gururlanıyoruz tabii ki bizler de" diye konuştu. İkili, sosyal medyada yüksek takipçisi olanların dizi sektöründe tercih edilmesiyle ilgili de şu yorumu yaptı: "Bu seyirciyi kandırmak gibi oluyor ama iyi oyuncu değilsen bunu aslında seyirci anlıyor. Bu yüzden o bakış açısını çok sağlıklı bulmuyorum. Sosyal medyayı kullanmak da bir yetenek tabii ki. Ayrıca yüksek takipçili isimler başarılı olamaz diye bir durum da yok."