Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’ı şikayet etti: Dilenci sözünü affetmedi

Mehmet Ali Erbil'in, fenomen ve şarkıcı Ece Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Taraflar birbirlerinden farklı suçlarda suç duyurusunda bulunarak davacı olmuştu. Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye istedi. Bunun üzerine Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu. Kendisine dilenci denmesini affetmeyen Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu. Erbil, Ronay'ın cezalandırılmasını istedi.MehmetAli Erbil, geçtiğimiz aylarda GÜNAYDIN'da yayınlanan röportajında, sosyal medyada yaptığı yayınlarla ilgili şunları söylemişti: "Ben ne para ne de gündemde olmak için bu yayınları yapıyorum. Bu yayınlar sayesinde izleyicilerimle buluşuyorum. Çarkıfelek'teki günlerime döndüm. Çok özlediğim bir şeydi bu.O günlerdeki Mehmet Ali Erbil, sevenleriyle buluşuyor. Benim oradan gelecek paraya ihtiyacım yok ki... Sosyal medyayı iyi kullanırsan çok güzel bir mecra. Haddini aşanlar da oluyor tabii. Yayınlarımda dikkatli konuşmaya özen gösteriyorum. Gençlere tavsiyelerde bulunuyorum. Z Kuşağı'nı yakalamak önemli. Zamanın ruhuna ayak uyduruyorum. Onlara hitap etmek önemli. Beni bugün Z Kuşağı da tanıyor. Onları niye eleştireyim ki, anlamak gerekiyor."