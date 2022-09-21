İki usta ‘Aldatmak’ta buluşuyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Aldatmak' adlı dizi yarın akşam ilk bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan dizi çarpıcı hikayesi ve birbirinden başarılı oyunculuk performanslarıyla merakla bekleniyor. Vahide Perçin'in aile mahkemesi hakimi 'Güzide Yenersoy'u canlandırdığı dizide bir diğer duayen oyuncu Ercan Kesal ise avukat Sezai'ye hayat verecek. 'Aldatmak'ın konusu şöyle:Sezai, Nevşehir ve Ankara'da kendi hukuk bürosu olan çok başarılı bir avukattır. Avanoslu, şiir ve edebiyat düşkünü, eşiyle ayrı, iki çocuk sahibi bir babadır. Güzide (Vahide Gördüm) ve Tarık (Mustafa Uğurlu) ile okul zamanında çok yakın bir dostlukları olsa da, Güzide ve Tarık sevgili olunca gruptan uzaklaşmıştır. Otuz yıl sonra Güzide'yle yolu tekrar kesişince hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktır.