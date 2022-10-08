‘Burak bana zaman ayırmaya çalışıyor’

2017'de dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan ikili, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Yoğun dizi temposundan fırsat buldukça ailesine zaman ayırdığını söyleyen Özçivit, "Bugün tatildi, Fahriye ile dışarı çıkalım dedik' diye konuştu. Muhabirlerin "Bu durumdan memnun musunuz?" sorusu üzerine Evcen, "Bol zamanım olduğu için memnun değilim, şaka bir yana, Burak fırsat buldukça bana zaman ayırıyor, o yüzden bir sorun yok" yanıtını verdi. Oğulları Karan'ı doğacak kardeşine şimdiden alıştırdıklarını söyleyen ünlü çift, röportaj esnasında etraftakilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranları ikiliye, "Türkiye'nin en güzel çifti" diye seslendi.