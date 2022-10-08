Gül Masalı’nda tehlikeli oyun!

Toprak'a haksızlık ettiğinin farkına varan Gonca, ondan af dilemeye ve her şeye kaldıkları yerden başlamaya karar verir. Ancak Ece'nin kurduğu sinsi oyundan bihaberdir. Ve bu kez gördükleri asla kabul edebileceği türden şeyler değildir.

Gül Masalı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yazıklar Olsun!" | Video