Aldatmak birinciliği kaptırmıyor!

PERŞEMBE GÜNÜ TÜM TÜRKİYE atv İZLEDİ!

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 13 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi atv oldu.

Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak birinci, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sırayı atv kaptı.