‘Ölüm tehditleri aldım’

Şarkıcı Burak Kut, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı. "Sağ olsunlar, ara vermeme rağmen hayranlarım beni bırakmıyorlar, ben de onların sevgisine layık olmaya çalışıyorum" diyen Kut, sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişin verdiği tecrübe sayesinde şu an bambaşka bir kariyerim var. İş hayatımda zaman zaman kopma noktasına geldim. Ölüm tehditleri bile aldım. Öyle yerlere geliyorsunuz ki, ülkenin idolü oluyorsunuz, bütün kılıçlar size dönüyor... Genç yaşlarımda ben bunların farkında değildim, şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum."