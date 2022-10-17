Ödüllü film ‘Bağlılık Hasan’ İspanya’da da ilgi odağı oldu!

20'den fazla ülkede çok sayıda uluslararası festivalde görücüye çıkan film, İspanya'da da ilgi odağı oldu. Dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren, Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nden Yılın En İyi Yabancı Filmi ödülünü alan ve Türkiye'nin Oscar aday adayı olduğunu belirten İspanyol sinema yazarları, filmden övgüyle bahsetti.