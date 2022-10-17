Ödüllü film ‘Bağlılık Hasan’ İspanya’da da ilgi odağı oldu!

Ağustosta Fransa'da gösterime giren film orada da büyük ilgi görmüş, sinema yazarlarından övgü toplamıştı. Fransa'da vizyondaki 10. haftasında olan, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan', geçtiğimiz cuma günü bu kez İspanya'da gösterime girdi.
20'den fazla ülkede çok sayıda uluslararası festivalde görücüye çıkan film, İspanya'da da ilgi odağı oldu. Dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren, Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nden Yılın En İyi Yabancı Filmi ödülünü alan ve Türkiye'nin Oscar aday adayı olduğunu belirten İspanyol sinema yazarları, filmden övgüyle bahsetti.
Filmle ilgili övgülerden memnun olan Kaplanoğlu da Barcelona'da bir masterclass'a katılarak sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.
Filmi farklı kültürlerden insanların aynı duyguyla izlemesine şaşırdığını söyleyen Kaplanoğlu, 'Hasan' karakterinin doğallığının insanları ortak paydada buluşturduğunu ve bu sayede pek çok insana dokunduğunu belirtti.
Söyleşi sonunda hatıra olarak afişi imzalayan yönetmen, İspanya'dan da mutlu ayrıldı.