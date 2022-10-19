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Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:53 Son Güncelleme: 19.10.2022 11:21

Aldatmak’ta işler çıkmaza giriyor!

Aldatmak’ta işler çıkmaza giriyor!

atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi “Aldatmak” Perşembe günü beşinci bölümüyle ekranlara geliyor.

5.Bölüm Özeti:

TARIK'IN SÜRPRİZ DESTEĞİ GÜZİDE'Yİ ŞAŞIRTIYOR

Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur.

Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir.




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Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir. Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır.

Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.

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Aldatmak’ta işler çıkmaza giriyor!
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