Uzun saç kadını feminen gösteriyor

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, siyah saçlarıyla kendine özgü bir tarza sahip kadınlardan. Geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncunun gelinliğinin yanı sıra saç modeli de çok beğenilmişti. Boluğur'la tarzına ve güzelliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Merve siyah saçların tartışmasız senin imzan haline geldi. Daha önce farklı saç renklerini de denediğin kısa dönemler oldu ama siyaha hep geri döndün. Neden siyahı tercih ettiğini bizimle paylaşır mısın?
Her ne kadar değişiklik ve yenilikleri çok sevsem de siyah saç renginin ten rengimle kontrast yaptığı için bana en çok yakışan renk olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle dönüp dolaşıp yine siyaha geliyorum. Bugünlerde aklımda sarı saç var. Sanırım yine bir değişiklik yapacağım.
Çok keyifli bir düğün ile dünyaevine girdin ve gelin saçın için bizi tercih ettin. Sosyal medyada da seçimin çok beğenildi. Bu model için ilham aldığın biri var mıydı?
Aslında senin salonuna gelmeye başladığımdan beri kendimi güvenli ellerde hissediyorum ve seçim yapmak yerine saçlarımı size emanet ediyorum. Çünkü sonucundan her zaman memnun kalıyorum, ekip de ne istediğimi iyi analiz ediyor. Gelin saçımı da size emanet ettim ve ortalık yıkıldı.
GENETİK OLARAK ŞANSLIYIM
Saç bakımı ile aran nasıl? Düzenli bakım yapar mısın? Bakım sırasında nelere dikkat edersin?
Aslında saçlarıma çok sık bakım yapmam, bu konuda genetik olarak şanslı olduğumu söyleyebilirim. Ayda bir Garage hair repair sakinleştirici bakımdan yaptırıyorum, benim için yeterli oluyor.
Bugünlerde saçlarını dinamik, küt bir boyda tutuyorsun. Peki, son dönemde oldukça trend olan uzun saçlar için ne düşünüyorsun?
Eski uzun saçlarımı özlediğimi söylebilirim. Şimdi saçlarımı tekrar uzatıyorum, neyseki hızlı uzuyor, yoksa kesin nano kaynak yaptırırdım. Uzun saç bence kadını daha feminen ve havalı gösteriyor.
Saç konusunda kırmızı çizgilerin var mı?
Hiç yok. Aniden siyah uzun saçımı kısa ve sarı yapabilirim. Değişiklik sevdiğim için saç benim özgür alanım, kendime de hemen hemen her modeli yakıştırıyorum.
SİYAH SAÇ İSTEYENLER BUNLARA DİKKAT!
SİYAH ve koyu kestane gibi tonlar birçok Türk kadının başarıyla taşıdığı renkler. Ama bazen geri dönüşün çok zor olduğu düşünülerek istekler belirsiz zamanlara ertelenebiliyor ya da rafa kalkıyor. Halbuki size vereceğim birkaç küçük tüyo ile sonradan pişmanlık yaşamadan saçınızı siyah tonlarda kullanabilirsiniz. En önemli tavsiyem saçınızda bir daha açılmayacak kadar koyu bir renge gitmek istemiyorsanız renk tazeleme işini sadece saç diplerinde yapmanız. Her seferinde hem dip hem uç boyanırsa saç uçları zamanla çok koyulaşacaktır ve bir daha açmak çok zorlaşacaktır. Eğer saç uçlarım çok açılıyor diyorsanız size önerim Super Wash gibi bitkisel ve sültafsız şampuanlar tercih edin. Bir de saçınızı siyaha çevirmek için tek seferde değil de kademe kademe koyuya doğru değişimi tercih edin. Böylece yıpranma daha az olacaktır.
HERKESİN KENDİNE HAS BİR GÜZELLİĞİ VAR
Güzellik konusunda bugüne kadar aldığın en iyi tavsiye neydi?
Güzellik konusunda aldığım ve benim için en önemli tavsiyelerden biri yaratıldığım şekilde, yani doğal kalmak oldu. Ben herkesin kendine has, ayrı bir güzelliğe ve yaradılışa sahip olduğunu düşünüyorum.
GÜZELLİK İÇTEN GELİR
Seni yakından takip eden okurlarmıza güzellik konusunda altın bir tavsiye versen bu ne olurdu?
Kendinize iyi gelicek şeyler yapın, belki bu sizi mutlu eden bir parfüm olabilir, spor yapmak olabilir. Güzellik mutlu bir iç dünyadan gelir.