Uzun saç kadını feminen gösteriyor

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, siyah saçlarıyla kendine özgü bir tarza sahip kadınlardan. Geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncunun gelinliğinin yanı sıra saç modeli de çok beğenilmişti. Boluğur'la tarzına ve güzelliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Her ne kadar değişiklik ve yenilikleri çok sevsem de siyah saç renginin ten rengimle kontrast yaptığı için bana en çok yakışan renk olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle dönüp dolaşıp yine siyaha geliyorum. Bugünlerde aklımda sarı saç var. Sanırım yine bir değişiklik yapacağım.Aslında senin salonuna gelmeye başladığımdan beri kendimi güvenli ellerde hissediyorum ve seçim yapmak yerine saçlarımı size emanet ediyorum. Çünkü sonucundan her zaman memnun kalıyorum, ekip de ne istediğimi iyi analiz ediyor. Gelin saçımı da size emanet ettim ve ortalık yıkıldı.Aslında saçlarıma çok sık bakım yapmam, bu konuda genetik olarak şanslı olduğumu söyleyebilirim. Ayda bir Garage hair repair sakinleştirici bakımdan yaptırıyorum, benim için yeterli oluyor.Eski uzun saçlarımı özlediğimi söylebilirim. Şimdi saçlarımı tekrar uzatıyorum, neyseki hızlı uzuyor, yoksa kesin nano kaynak yaptırırdım. Uzun saç bence kadını daha feminen ve havalı gösteriyor.Hiç yok. Aniden siyah uzun saçımı kısa ve sarı yapabilirim. Değişiklik sevdiğim için saç benim özgür alanım, kendime de hemen hemen her modeli yakıştırıyorum.SİYAH ve koyu kestane gibi tonlar birçok Türk kadının başarıyla taşıdığı renkler. Ama bazen geri dönüşün çok zor olduğu düşünülerek istekler belirsiz zamanlara ertelenebiliyor ya da rafa kalkıyor. Halbuki size vereceğim birkaç küçük tüyo ile sonradan pişmanlık yaşamadan saçınızı siyah tonlarda kullanabilirsiniz. En önemli tavsiyem saçınızda bir daha açılmayacak kadar koyu bir renge gitmek istemiyorsanız renk tazeleme işini sadece saç diplerinde yapmanız. Her seferinde hem dip hem uç boyanırsa saç uçları zamanla çok koyulaşacaktır ve bir daha açmak çok zorlaşacaktır. Eğer saç uçlarım çok açılıyor diyorsanız size önerim Super Wash gibi bitkisel ve sültafsız şampuanlar tercih edin. Bir de saçınızı siyaha çevirmek için tek seferde değil de kademe kademe koyuya doğru değişimi tercih edin. Böylece yıpranma daha az olacaktır.Güzellik konusunda aldığım ve benim için en önemli tavsiyelerden biri yaratıldığım şekilde, yani doğal kalmak oldu. Ben herkesin kendine has, ayrı bir güzelliğe ve yaradılışa sahip olduğunu düşünüyorum.Kendinize iyi gelicek şeyler yapın, belki bu sizi mutlu eden bir parfüm olabilir, spor yapmak olabilir. Güzellik mutlu bir iç dünyadan gelir.