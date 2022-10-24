Esin Çepni Hancı: Bilal ile ayrı kaldığımız süreçte sürekli ağladık

Bilal ile ayrı kaldığımız süreçte sürekli ağladık

Bilal Hancı ile ayrılma kararı almıştınız. Sonra birbirinize yeniden bir şans verdiniz. Tabii ki çok özele girmek istemiyorum. Ama herkes de merak etti ve üzüldü sizin adınıza bu süreçte. Biraz bahsedelim isterim neler yaşadığınızdan.

Biz arkadaş gibi ilişkimizi bitirmeye karar verdik. Çünkü aramızda kötü hiçbir şey yaşanmadı. Ne aldatma ne şiddet ne saygısızlık. Hiçbiri yaşanmadı. Evli olan insanlar anlayacaktır, evliliğin ilk 1 yılı çok zor. Farklı karakterler, huylar. Çatışmalar yaşanıyor. Orta yolu bulmak için zaman gerekiyor. Asi davrandık. Zaman veremedik. Evliliği beceremediğimizi düşündük. Birbirimize karşı sevgimiz devam ediyor. Bilal beni bırakamıyor, ben onu bırakamıyorum. Ayrıldığımız süreçte bir araya gelince sürekli ağlıyoruz. Beni eve bırakıyor ayrılacağımız için üzülüyoruz. Ayrı kaldığımız 2 ay boyunca hiç ayrı kalmadık. Küsmedik. Sürekli birlikteydik. Psikolojik danışmanlık aldık. Danışmanımız bize "Hiç ayrılmıyorsunuz. Görüşmemeniz gerek" diyordu. O kadar birlikteydik. Meselelerimizin büyük olmadığını, katlanılabilir olduğunu gördük. Ve barıştık. Evlilikte arkadaş olabilmek çok önemli. Aşk bir süre sonra gidiyor yerini sevgiye bırakıyor.



Bilal'in ailesi hep arkamda

Ailelerin de bu ayrılık sürecine müdahil olduğu, bitmesini istediği söylendi. Doğru mu?

Asla. Bilal'in annesi beni çok sever. Kızından ayırmaz. Giyim tarzıma asla karışmaz. Her zaman arkamdadır. Ayrılacağımızı ilk söylediğimizde onlar da çok üzüldü. Görümcem ağladı. Kabul ettiremedik. Annesi beni aradı, "Sen benim kızımsın" dedi. Benim annem de Bilal'i arayıp ağlamış. Ailelerimiz hep arkamızda.

İşte Benim Stilim'de "Uzun konuşmazsan halay çekersin" diyorlardı

İşte Benim Stilim serüveninden de bahseder misin? Programa katılma amacın neydi? Yarışma kurgu muydu?

Ben programa başvuru yapmadım. Makyaj ve cilt eğitimi almıştım ve o alanda kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Stil Danışmanlığı yapan bir arkadaşım vardı. Programın yapımcısı arkadaşıma "Bu sezon başvurular çok kötü. Etrafında giyinmesini bilen birileri varsa yönlendirebilirsin" demiş. O da bana söyledi. "İşin için iyi olur" dedi. Ben de katılmaya karar verdim. Ama bir bölüm bile izlememiştim programdan. Kavga etmeyi hiç bilmem. Kavga gördüm mü korkar kaçarım. Oraya başladığımda çok zorlandım. Programa da yüzde yüz kurgu diyemem. Ama "kalk, halay çek, uzun konuş" gibi talimatlar alıyorduk. Bize ne konuşacağımız söylenmiyordu ama uzun konuşmamız gerektiği bildiriliyordu. "Eğer uzun konuşmazsan halay çekersin, süreyi öyle doldurursun" diyorlardı. Kavgaların hepsi gerçekti. Orada bir açlık var, uykusuzluk var. Sabah 5'te alınıyorsun gecelere kadar çekim devam ediyor.

Bahar Candan, yüzde yüz kurgu bir karakter!

Bahar Candan ile de polemiklerin de olmuş o dönemde. Şimdilerde de sık sık gündeme geliyor kendisi. Rol mü yapıyor Bahar?

Bahar ile aram hiç kötü olmadı aslında. Bahar yüzde yüz kurgu bir karakter. Kendisi bir karakter yarattı. Aptal bir kız değil. Kamerayı, medyayı çok iyi kullandı. O kız linç kültüründen de beslendi. Onun dinamiklerini çok iyi kurdu. Ama bence çok tatlı bir kız Bahar.