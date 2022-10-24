Esin Çepni Hancı: Bilal ile ayrı kaldığımız süreçte sürekli ağladık

Çepni, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, İşte Benim Stilim serüveninden de bahsetti. Influencer, programa yüzde yüz kurgu diyemeyeceğini dile getirerek "'Kalk, halay çek, uzun konuş' gibi talimatlar alıyorduk. Bize ne konuşacağımız söylenmiyordu ama uzun konuşmamız gerektiği bildiriliyordu. 'Eğer uzun konuşmazsan halay çekersin, süreyi öyle doldurursun' diyorlardı" şeklinde konuştu.
Esin nasılsın? Neler yapıyorsun? Sosyal medya macerası nasıl gidiyor?
Harikayım. Sosyal medyada çok aktif değilim ama yeni ajanda aldım. Planımı kalem kalem yazıyorum. Programlı olmaya karar verdim. YouTube kanalı açtım 3-4 video attım ama arkası gelmedi. Bilal ile çalkantılı bir dönemden geçerken oraları boşladım. Ama şimdi tam gaz başlayacağım. İçerik düşünüyorum, fikirler alıyorum. Bir şeyler yapacağım.
Kendinden bahseder misin bize biraz? Çünkü internette seni araştırdığımda çok kısıtlıydı ulaştığım bilgiler.
Tabii. 29 yaşındayım. Aslan burcuyum. Hiçbir özelliğini taşımıyorum :) Ortamda şaklabanlık yapmayı severim. İnsanlar gülsün, mutlu olsun isterim. Çok duygusalım ama duygularımı asla yansıtmam. Annem ve ablam var. Kedilerim var. Bilal Hancı ile evliyim biliyorsun. Tez canlıyım, takıntılıyım. Pozitifim. Hiçbir şeyden korkmam. Her şeyin dengede olduğunu düşünürüm. Tek korktuğum şey anını güzel değerlendirememek. Aklıma koyduğumu yaparım.
Beni sevmeyen insanların sevmesini istiyorum
Peki, şimdi aklına koyduğun, gelecekte gerçekleşmesini istediğin bir hedefin var mı?
İçerik çekmeyi, Instagram'ı çok seviyorum. İnsanları güldürmeyi çok istiyorum. Bazen insanlar amacımızın ticari olduğunu düşünüyor. İnan ki Instagram'dan zannettiklerinin onda birini bile kazanmıyorum. Azıcık da kazanmayalım mı zaten? Ufak bir kitlem var. Sürekli link veren biri de değilim. Utanırım. Bilal beni heveslendirmeye çalışır o konuda. "Sana o kadar soru geliyor, sorulanı paylaşsana" der. İnsanları mutlu edebilmenin peşindeyim. Instagram'da büyümek istiyorum. Dışarıda her insanla sarılmak istiyorum. Beni sevmeyen insanların sevmesini istiyorum. İnsanlar beni tanısa gerçekten sever. Ben de kendimi sevdirmek için uğraşırım. İnsanların bana kötü bakmasını, kötü enerjisinin geçmesini istemiyorum. Kötü yorum veya mesaj yazanlarla iletişime geçiyorum. Ama daha kötü tepkiler geliyor. "Bu da kendini nimetten saydı. Sen kimsin?" gibi yorumlar alıyorum. Ben biri olduğumu iddia etmiyorum. İçerik üretiyorum. İstemezsen takip etmezsin.
İnsanların neden seni sevmesini istiyorsun?
İnsanların nefret duygusunu içlerinde taşımasını istemiyorum. Çünkü kendilerini zehirliyorlar aslında. Bence başımıza gelen bütün kötü şeyler, başkalarına karşı hissettiğimiz şeylerin bir yansıması.
Ağlayarak Bilal'i arayıp "Seninle görüşmek istemiyorum" dedim
Gelen tepkilerle nasıl başa çıkıyorsun? Etkilendiğin ortada.
Ben 2016'da Bilal ile bir fotoğraf paylaştım. Orada bana o kadar çirkin yorumlar geldi ki ağlayarak Bilal'i aradım ve "Seninle görüşmek istemiyorum. Hassas biriyim, senin hayatın bana uygun değil" dedim. İlişkim başlamadan bitmiş oldu. Zaman geçtikten sonra biz bir araya geldiğimizde uzun süre paylaşım yapmadık. Etkileniyorum. Ama ben karşımdakiyle konuşup yanlış algılarını kırmaya çalışıyorum sadece. Başka da bir şey elimden gelmiyor.
Babamın o sözü travmam oldu
Oyunculukla da ilgileniyorsun. Bu alanda bir şeyler yapacak mısın? Bir atılımın var mı?
2 yıl tiyatro eğitimi aldım. Çok sevdim. Küçüklükten beri çok kararsız bir insanım. Her şey olma eğilimim vardı. Ve her şeyi olabileceğim tek meslek oyunculuk. 6 yaşımdayken bahçede oynarken bir yönetmen kadın beni görüyor ve gelip annemle görüşüyor. "Kızının hayal gücü ne kadar geniş. Bizim bir dizimiz var, çocuk karakter alacağız. Değerlendirir misin?" demiş. Ben çok istedim, havalara uçtum. Elime textler geldi. Okudum, çalıştım. Ama o dönem annemle babam ayrıydı. Velayetim babamdaydı. Annem babama sordu. Babam izin vermedi ve çok kötü bir cümleyle cevapladı. Ben de o günden beri ne olacağımı asla bilemiyorum. Travmam oldu. Bilal ile evlendikten sonra beni o sosyal medya konusunda teşvik etti. Çağın değiştiğini, sosyal medyada görünür olduktan sonra da oyunculukta ilerlenebileceğini söyledi. "Senin için film bile yazılır" dedi. Kendilerinden örnek verdi. İyi bir menajerle anlaşabilirsem auditionlar çekmeye devam etmek, bu işte var olmak istiyorum.
Kafalar grubunun eşleriyle olan sıkıntı gerçeği yansıtmıyordu
Kafalar grubunun eşleriyle nasıl anlaşıyorsun? Bir dönem aranızda çeşitli anlaşmazlıkların olduğu iddia edilmişti. Gerçeği yansıtıyor muydu?
Tam olarak yansıtmıyordu. Gerçeği yansıtan kişi bendim sanırım. Benim de yansıtmamam gereken şeyler yansıdı. Öfkeyle konuştum. Sonra herkes kendince yorumladı. Bizim aramızda hiçbir zaman kavga olmadı ne Selen ile ne Sena ile. Ama yanlış anlaşılma yaşadık. Birbirimizi yeni tanıyorduk. Kafalar ekibi çok yakın diye biz de öyle olmak zorundaymışız gibi hissettik. Ayarsız bir samimiyet kurduk aramızda. Aslında gerek yoktu. Zaman verebilirdik birbirimize. Yanlış anladık birbirimizi. Sonra düzelttik durumu. Diyalog kurduk, anlayışlı olduk. Selen ile görüşürüz. Kahvemizi içeriz. Aramızda bir gerginlik yok.
Bilal ile ayrı kaldığımız süreçte sürekli ağladık
Bilal Hancı ile ayrılma kararı almıştınız. Sonra birbirinize yeniden bir şans verdiniz. Tabii ki çok özele girmek istemiyorum. Ama herkes de merak etti ve üzüldü sizin adınıza bu süreçte. Biraz bahsedelim isterim neler yaşadığınızdan.
Biz arkadaş gibi ilişkimizi bitirmeye karar verdik. Çünkü aramızda kötü hiçbir şey yaşanmadı. Ne aldatma ne şiddet ne saygısızlık. Hiçbiri yaşanmadı. Evli olan insanlar anlayacaktır, evliliğin ilk 1 yılı çok zor. Farklı karakterler, huylar. Çatışmalar yaşanıyor. Orta yolu bulmak için zaman gerekiyor. Asi davrandık. Zaman veremedik. Evliliği beceremediğimizi düşündük. Birbirimize karşı sevgimiz devam ediyor. Bilal beni bırakamıyor, ben onu bırakamıyorum. Ayrıldığımız süreçte bir araya gelince sürekli ağlıyoruz. Beni eve bırakıyor ayrılacağımız için üzülüyoruz. Ayrı kaldığımız 2 ay boyunca hiç ayrı kalmadık. Küsmedik. Sürekli birlikteydik. Psikolojik danışmanlık aldık. Danışmanımız bize "Hiç ayrılmıyorsunuz. Görüşmemeniz gerek" diyordu. O kadar birlikteydik. Meselelerimizin büyük olmadığını, katlanılabilir olduğunu gördük. Ve barıştık. Evlilikte arkadaş olabilmek çok önemli. Aşk bir süre sonra gidiyor yerini sevgiye bırakıyor.
Bilal'in ailesi hep arkamda
Ailelerin de bu ayrılık sürecine müdahil olduğu, bitmesini istediği söylendi. Doğru mu?
Asla. Bilal'in annesi beni çok sever. Kızından ayırmaz. Giyim tarzıma asla karışmaz. Her zaman arkamdadır. Ayrılacağımızı ilk söylediğimizde onlar da çok üzüldü. Görümcem ağladı. Kabul ettiremedik. Annesi beni aradı, "Sen benim kızımsın" dedi. Benim annem de Bilal'i arayıp ağlamış. Ailelerimiz hep arkamızda.
İşte Benim Stilim'de "Uzun konuşmazsan halay çekersin" diyorlardı
İşte Benim Stilim serüveninden de bahseder misin? Programa katılma amacın neydi? Yarışma kurgu muydu?
Ben programa başvuru yapmadım. Makyaj ve cilt eğitimi almıştım ve o alanda kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Stil Danışmanlığı yapan bir arkadaşım vardı. Programın yapımcısı arkadaşıma "Bu sezon başvurular çok kötü. Etrafında giyinmesini bilen birileri varsa yönlendirebilirsin" demiş. O da bana söyledi. "İşin için iyi olur" dedi. Ben de katılmaya karar verdim. Ama bir bölüm bile izlememiştim programdan. Kavga etmeyi hiç bilmem. Kavga gördüm mü korkar kaçarım. Oraya başladığımda çok zorlandım. Programa da yüzde yüz kurgu diyemem. Ama "kalk, halay çek, uzun konuş" gibi talimatlar alıyorduk. Bize ne konuşacağımız söylenmiyordu ama uzun konuşmamız gerektiği bildiriliyordu. "Eğer uzun konuşmazsan halay çekersin, süreyi öyle doldurursun" diyorlardı. Kavgaların hepsi gerçekti. Orada bir açlık var, uykusuzluk var. Sabah 5'te alınıyorsun gecelere kadar çekim devam ediyor.
Bahar Candan, yüzde yüz kurgu bir karakter!
Bahar Candan ile de polemiklerin de olmuş o dönemde. Şimdilerde de sık sık gündeme geliyor kendisi. Rol mü yapıyor Bahar?
Bahar ile aram hiç kötü olmadı aslında. Bahar yüzde yüz kurgu bir karakter. Kendisi bir karakter yarattı. Aptal bir kız değil. Kamerayı, medyayı çok iyi kullandı. O kız linç kültüründen de beslendi. Onun dinamiklerini çok iyi kurdu. Ama bence çok tatlı bir kız Bahar.