Haberler Günaydın Haberleri Aleyna Tilki'nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel'den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:26

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel'den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi verdi. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönmeye hazırlanan Aleyna Tilki yeni klibinde hemşire oldu. 28 Ekim Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısı 'Tanırım İntiharı' klibinden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki ilgi odağı olmayı başardı. Kızı gibi şarkıcılığa soyunan Havva Öztel de Aleyna Tilki'ye sosyal medya hesabından destek çıktı. Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki ile yeni kare geldi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Havva Öztel ihtiyacı olmadığını dile getirse de tedbir amaçlı yaptıracağını söylemişti.

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Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

İddialı pozları ile sosyal medyada boy gösteren Havva Öztel'in son paylaşımları kızı Aleyna Tilki'ye destek içindi.

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi verdi. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönmeye hazırlanan Aleyna Tilki yeni klibinde hemşire oldu.

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

28 Ekim Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısı 'Tanırım İntiharı' klibinden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki ilgi odağı olmayı başardı.

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Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Kızı gibi şarkıcılığa soyunan Havva Öztel de Aleyna Tilki'ye sosyal medya hesabından destek çıktı. Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki ile yeni kare geldi.

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

"Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Havva Öztel, geçtiğimzi haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı.

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Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Fit hali ile övgüleri toplayan Havva Öztel'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

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Aleyna Tilki'nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel'den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!
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