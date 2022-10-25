Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına annesi Havva Öztel’den tam destek! Kızını bir an yalnız bırakmadı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.
Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu.
İddialı pozları ile sosyal medyada boy gösteren Havva Öztel'in son paylaşımları kızı Aleyna Tilki'ye destek içindi.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi verdi. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönmeye hazırlanan Aleyna Tilki yeni klibinde hemşire oldu.
28 Ekim Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısı 'Tanırım İntiharı' klibinden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki ilgi odağı olmayı başardı.
Kızı gibi şarkıcılığa soyunan Havva Öztel de Aleyna Tilki'ye sosyal medya hesabından destek çıktı. Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki ile yeni kare geldi.
"Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.
Havva Öztel, geçtiğimzi haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı.