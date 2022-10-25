İhanetin hesabı nasıl sorulacak?

BUZDAĞININ ARDINDAKİLER BÜYÜK MERAKLA BEKLENİYOR!

Masumiyetine inandığı kızının beraat etmesiyle rahat bir nefes alan Güzide'nin, Oylum'un asıl yalanları ortaya çıkınca ne yapacağı büyük merak konusu. Üstelik Güzide, kendini büyük bir belaya bulaştırmış oğlu Ozan'ın neler karıştırdığını da henüz bilmiyor! Büyük bir özveri ve güven duygusuyla inşa ettiği aile hayatının aslında hiç de sandığı gibi olmadığını öğrenen Güzide'nin ilk hedefi, hayatını alt üst eden eşi Tarık'tan bir an önce boşanmak.