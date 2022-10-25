Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Ünlü şarkıcı Hadise ile biten ilişkisinin ardından adı meslektaşı Hande Erçel ile anılan oyuncu Kaan Yıldırım'ın bu birlikteliği kısa sürmüştü.
Kaan Yıldırım'ın gönlünü meslektaşı Pınar Deniz'e kaptırdığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yıldırım ve Deniz el ele katıldıkları konser ile aşklarını ilan etmişlerdi.
Oyunculuğunun yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım son olarak yeni işiyle konuşuldu.
Kaan Yıldırım parasını sürpriz bir işe yatırdı. İşte kendi işinin patronu olan Kaan Yıldırım'ın yeni işi...
GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, oyuncunun yeni yatırımını köşesinden şu sözlerle duyurdu:
Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım'ın yeni bir yatırım yaptığını öğrendim.
Birçok meslektaşı gibi oyunculuktan kazandığı parayı eve yatıran ve 2019'da Bodrum'da 1 milyon dolara bir yazlık alan ünlü oyuncu, yine Bodrum'da bir yatırım yapmış. Ancak bu kez parasını, teknoloji şirketine yatırmış.
Bir grup genç girişimcinin Bodrum'da kurduğu VR oyun şirketinin yatırımcısı olmuş. Şirket, VR gözlüğü takıp sanal ortamda enstrüman çalıp müzik yapmayı sağlayan bir oyun geliştirmiş. Bu oyunun reklamında oynayan fakat sonradan ön planda olmak istemeyen oyuncu, ünlü bir meslektaşından destek alacakmış. Londra'da pazarlama okuyan ve Prag'da bir süre mesleğini yapan Yıldırım, bu işte bir gelecek görmüş demek ki. Allah utandırmasın..