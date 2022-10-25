Haberler Günaydın Haberleri Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:30 Son Güncelleme: 25.10.2022 08:39

Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde büyük yankı uyandıran oyuncu Kaan Yıldırım, şu sıralar meslektaşı Pınar Deniz ile birlikte. Aşklarını el ele katıldıkları konser ile duyuran Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz son zamanların en dikkat çeken çiftlerinden olmayı başardı. Oyunculuğunun yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım son olarak yeni işiyle konuşuldu. Kaan Yıldırım parasını sürpriz bir işe yatırdı. İşte kendi işinin patronu olan Kaan Yıldırım'ın yeni işi...

Ünlü şarkıcı Hadise ile biten ilişkisinin ardından adı meslektaşı Hande Erçel ile anılan oyuncu Kaan Yıldırım'ın bu birlikteliği kısa sürmüştü.

Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Kaan Yıldırım'ın gönlünü meslektaşı Pınar Deniz'e kaptırdığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yıldırım ve Deniz el ele katıldıkları konser ile aşklarını ilan etmişlerdi.

Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz son zamanların en dikkat çeken çiftlerinden olmayı başardı.

Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Oyunculuğunun yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım son olarak yeni işiyle konuşuldu.

Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Kaan Yıldırım parasını sürpriz bir işe yatırdı. İşte kendi işinin patronu olan Kaan Yıldırım'ın yeni işi...

Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, oyuncunun yeni yatırımını köşesinden şu sözlerle duyurdu:

Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım'ın yeni bir yatırım yaptığını öğrendim.

Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Birçok meslektaşı gibi oyunculuktan kazandığı parayı eve yatıran ve 2019'da Bodrum'da 1 milyon dolara bir yazlık alan ünlü oyuncu, yine Bodrum'da bir yatırım yapmış. Ancak bu kez parasını, teknoloji şirketine yatırmış.

Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Bir grup genç girişimcinin Bodrum'da kurduğu VR oyun şirketinin yatırımcısı olmuş. Şirket, VR gözlüğü takıp sanal ortamda enstrüman çalıp müzik yapmayı sağlayan bir oyun geliştirmiş. Bu oyunun reklamında oynayan fakat sonradan ön planda olmak istemeyen oyuncu, ünlü bir meslektaşından destek alacakmış. Londra'da pazarlama okuyan ve Prag'da bir süre mesleğini yapan Yıldırım, bu işte bir gelecek görmüş demek ki. Allah utandırmasın..

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Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
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