Kaan Yıldırım’dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!

Bir grup genç girişimcinin Bodrum'da kurduğu VR oyun şirketinin yatırımcısı olmuş. Şirket, VR gözlüğü takıp sanal ortamda enstrüman çalıp müzik yapmayı sağlayan bir oyun geliştirmiş. Bu oyunun reklamında oynayan fakat sonradan ön planda olmak istemeyen oyuncu, ünlü bir meslektaşından destek alacakmış. Londra'da pazarlama okuyan ve Prag'da bir süre mesleğini yapan Yıldırım, bu işte bir gelecek görmüş demek ki. Allah utandırmasın..