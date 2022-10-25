Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Hande Soral'dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:32 Son Güncelleme: 25.10.2022 10:50

Ünlü oyuncu Hande Soral'dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Ünlü oyuncu Hande Soral ve eşi İsmail Demirci ile geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Hamilelik döneminde setlere ara veren ve vaktinin tamamını oğlu ile geçiren Soral, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. İşte Hande Soral'ın sosyal medyada gündem olan son paylaşımı.

Ünlü oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oğluyla verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 35 yaşındaki güzel oyuncu, anne-oğul pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

2008 yılında 'Komedi Dükkanı' programında konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra televizyon dünyasına adım atan ve ardından 'Küçük Kadınlar', 'Yılanların Öcü', 'Diriliş Ertuğrul', 'Kalbim Yangın Yeri' gibi birçok dizide rol alan Hande Soral, 2017'de meslektaşı İsmail Demirci ile nikâh masasına oturmuş; yaklaşık beş ay önce oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Hamilelik döneminde setlere ara veren ve vaktinin tamamını oğlu ile geçiren Soral, geçtiğimiz haftalarda beşinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Güzel oyuncunun "Seni seviyorum. Yıl dönümümüzü unutturacak biri olduğu için hayatımızda çok mutluyum.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

14.10.17" mesajına, eşi İsmail Demirci'den kalp emojisiyle birlikte "Seni seviyorum" yanıtı gelmişti.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Soral'ın binlerce beğeni alan paylaşımına kardeşleri Bensu Soral ve Bedirhan Soral'ın yanı sıra Hatice Şendil, Ayça Erturan, Petek Dinçöz ve Mert Öner gibi ünlü isimler de kayıtsız kalmamıştı.

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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Minik oğluyla sık sık poz veren Hande Soral, Ali ile çekilen karelerine bir yenisini daha ekledi. Bebek arabasında olan oğluyla fotoğraf çektiren güzel oyuncu, paylaşımına; "Ali'yi gündüz uyutabilmek için tek ayaküstünde bile durdum. Şahitlerim var" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Çiçeği burnunda annenin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Soral'ın bebeğini büyütürkenki en büyük destekçisi Sebahat Soral da kızına gülerek "Doğru" diye yorum yaptı.

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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı.

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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır.

Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

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Ünlü oyuncu Hande Soral'dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!
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