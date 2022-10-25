Ünlü oyuncu Hande Soral’dan yürekleri ısıtan paylaşım! Hande Soral’dan oğlu Ali ile eğlenceli poz!

Minik oğluyla sık sık poz veren Hande Soral, Ali ile çekilen karelerine bir yenisini daha ekledi. Bebek arabasında olan oğluyla fotoğraf çektiren güzel oyuncu, paylaşımına; "Ali'yi gündüz uyutabilmek için tek ayaküstünde bile durdum. Şahitlerim var" notunu düştü.