Haberler Günaydın Haberleri Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:50 Son Güncelleme: 25.10.2022 12:08

Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Aşk hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı. Erbil’in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı. O fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte tüm detaylar…

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündeme geldi. İşte yeni sevgilisi.

Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada paylaştığı birbirinden cesur pozlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Yasmin Erbil şimdi ise özel hayatı ile gündeme geldi.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Yasmin Erbil'in Survivor yarışmacısı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 yarışmasında finale kalan ve ikinci olan Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil'in bol bol beraber vakit geçirdikleri ve gözlerden uzak bir ilişki yaşadıkları konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le olan ilişkisini noktalayan Yiğit Poyraz'ın hayatında biri olup olmadığı merak ediliyordu.

Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!

Yasmin Erbil geçtiğimiz gece instagram hesabından Yiğit Poyraz'ın olduğu bir hikaye paylaştı. Ancak Yasmin Erbil, videoyu kısa süre sonra sildi.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasmin Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA