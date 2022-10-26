Hande Erçel’den duygusal paylaşım geldi! Üç yıl önce annesi Aylin Erçel’i kaybetmişti!

Oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, anneleri Aylin Erçel'i; 2019 yılında kanser sebebiyle toprağa vermişti. İkili, 25 Ekim 1971 tarihinde dünyaya gelen annelerini doğum gününde unutmadı. Hande Erçel ve ablası, sosyal medya hesaplarından merhum Aylin Erçel'in fotoğraflarını paylaştı.
Oyuncu Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti. Annesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.