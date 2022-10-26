Hande Erçel’den duygusal paylaşım geldi! Üç yıl önce annesi Aylin Erçel’i kaybetmişti!

"GÜZELLER GÜZELİ ANNEM"

Annesi Aylin Erçel'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan ünlü isim, gönderisinde; "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı. 25 Ekim ve her gün. Seni çok ama çok özleyerek... Güzeller güzeli annem" ifadelerine yer verdi.