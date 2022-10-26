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Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:12

Hande Erçel'den duygusal paylaşım geldi! Üç yıl önce annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti!

Hande Erçel’den duygusal paylaşım geldi! Üç yıl önce annesi Aylin Erçel’i kaybetmişti!

Hande Erçel ve Gamze Erçel'in annesi Aylin Erçel, 2019 yılında hayatını kaybetmişti. İkili, 25 Ekim 1971 tarihinde dünyaya gelen annelerini doğum gününde unutmadı. Hande Erçel ve ablası, sosyal medya hesaplarından merhum Aylin Erçel'in fotoğraflarını paylaştı.

Oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, anneleri Aylin Erçel'i; 2019 yılında kanser sebebiyle toprağa vermişti. İkili, 25 Ekim 1971 tarihinde dünyaya gelen annelerini doğum gününde unutmadı. Hande Erçel ve ablası, sosyal medya hesaplarından merhum Aylin Erçel'in fotoğraflarını paylaştı.

Oyuncu Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti. Annesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"GÜZELLER GÜZELİ ANNEM"

Annesi Aylin Erçel'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan ünlü isim, gönderisinde; "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı. 25 Ekim ve her gün. Seni çok ama çok özleyerek... Güzeller güzeli annem" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası

Gamze Erçel de annesinin yedi yıl önceki doğum gününde çekilen fotoğrafını gül emojileriyle takipçilerinin beğenisine sundu.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Hande Erçel'den duygusal paylaşım geldi! Üç yıl önce annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti!
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