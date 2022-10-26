Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiasında yeni gelişme! Ebru Şallı’dan flaş açıklama!

'KENDİ ARAMIZDA TARTIŞIYORUZ'

"Daha sonra bu duruma dayanamayan halam araçtan indi. O sırada babam da "bu trafikte hiçbir şekilde bir şey yapamaz, korkmayın" dedi. Hem sözlü bir şiddet vardı hem de bir şekilde darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumruklamaya başladı. Sanırım içeriden çocuk kilidi yapılmıştı, bir şekilde araçtan inemedi Ebru Şallı. Babam da dayanamadı. Müdahale etmek için arabayı önüne kırdı. Babam müdahale edince 'Ona da bir şey olur mu' diye korktuk. Etraftan da kimse yardım etmiyordu bu arada. Sonra aracı durdurup 'Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz ben onu indireceğim' dedi. Sonra araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine."