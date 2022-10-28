Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'la aşk yaşıyordu.
Ünlü çift, eylül ayında dünyaevine girdi.
Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün eşi Berk Oktay'ın doğum gününü kutladı. Atiksoy eşi için çok duygusal bir mesaj yayınladı.
'BAŞ KAHRAMAN'I SENSİN
Atiksoy paylaşımının hemen altına, "Her ruhun bir eşi vardır derler. Eşim… şuraya yazdığım birkaç satırdan çok daha fazlasısın. Ama adettendir artık buradan da kutlanılıyor. Rabbim'e her gün varlığın için şükrediyorum. Bana bu duyguları, aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir 'Dünya' kurduk kendimize. Bizim Dünyamız… sadece Biz… inandık. Ve bugün bu gerçekleştiyse, ikimizde çok iyi biliyoruz ki bu 'Dünya'nın 'Baş Kahraman'ı sensin. Emeklerine, o güzel kalbine, mucizelere, eşsiz ruhuna, sonsuz güce, iyi ki aynı 'Dünya'da açtık gözümüzü. Nice yaşlara Ömrüm" notunu ekledi.
Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyordu. Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı. Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.
İki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz şubat ayında İzmir'de Atiksoy Ailesi'nin evinde yapılan bir merasimle nişanlanmıştı.
Ünlü çift 30 Ağustos akşamı kına gecesi yaptı.
Polenezköy'de de bir kır düğünü yapan taze gelin, düğün sonrası ilk kez konuştu. Gelinliği ile ilgili bir de itirafta bulundu.
"HAMİLE DEĞİLİM"
Atiksoy, "Herkes soruyor ama hamile değilim. Çocuk tabii ki düşünüyoruz. İkimiz de çok istiyoruz. Rabbim en doğru zamanda nasip etsin inşallah. Kız da olsa erkek de olsa iki isim koyacağız. Kızın isimleri belli, net." dedi.
"HAYALİMDEKİ GELİNLİK DEĞİLDİ"
Gelinliği ile tartışılan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Hayalimdeki gelinlik değildi. Maalesef kusursuz sayılmaz. Kusurun da güzelliğini gölgelediğini düşünüyorum. Nazar gözüyle bakıyorum. Zamanı geri alamayız artık!" dedi.