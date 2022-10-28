Haberler Günaydın Haberleri Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!
Giriş Tarihi: 28.10.2022 20:41 Son Güncelleme: 28.10.2022 21:04

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

ATV'nin beğeniyle izlenen dizilerinde başrol oynayan iki oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, eylül ayında hayatlarını birleştirdi. Mutluluklarını evlilikle taçlandıran Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün eşi Berk Oktay'ın doğum gününü kutladı. Atiksoy eşi için çok duygusal bir mesaj yayınladı. İşte sosyal medyaya da damga vuran o mesaj!

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'la aşk yaşıyordu.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

Ünlü çift, eylül ayında dünyaevine girdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün eşi Berk Oktay'ın doğum gününü kutladı. Atiksoy eşi için çok duygusal bir mesaj yayınladı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

'BAŞ KAHRAMAN'I SENSİN

Atiksoy paylaşımının hemen altına, "Her ruhun bir eşi vardır derler. Eşim… şuraya yazdığım birkaç satırdan çok daha fazlasısın. Ama adettendir artık buradan da kutlanılıyor. Rabbim'e her gün varlığın için şükrediyorum. Bana bu duyguları, aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir 'Dünya' kurduk kendimize. Bizim Dünyamız… sadece Biz… inandık. Ve bugün bu gerçekleştiyse, ikimizde çok iyi biliyoruz ki bu 'Dünya'nın 'Baş Kahraman'ı sensin. Emeklerine, o güzel kalbine, mucizelere, eşsiz ruhuna, sonsuz güce, iyi ki aynı 'Dünya'da açtık gözümüzü. Nice yaşlara Ömrüm" notunu ekledi.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyordu. Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı. Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

İki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz şubat ayında İzmir'de Atiksoy Ailesi'nin evinde yapılan bir merasimle nişanlanmıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

Ünlü çift 30 Ağustos akşamı kına gecesi yaptı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy 10 Eylül'de evlenmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

Polenezköy'de de bir kır düğünü yapan taze gelin, düğün sonrası ilk kez konuştu. Gelinliği ile ilgili bir de itirafta bulundu.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

"HAMİLE DEĞİLİM"

Atiksoy, "Herkes soruyor ama hamile değilim. Çocuk tabii ki düşünüyoruz. İkimiz de çok istiyoruz. Rabbim en doğru zamanda nasip etsin inşallah. Kız da olsa erkek de olsa iki isim koyacağız. Kızın isimleri belli, net." dedi.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

"HAYALİMDEKİ GELİNLİK DEĞİLDİ"

Gelinliği ile tartışılan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Hayalimdeki gelinlik değildi. Maalesef kusursuz sayılmaz. Kusurun da güzelliğini gölgelediğini düşünüyorum. Nazar gözüyle bakıyorum. Zamanı geri alamayız artık!" dedi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!
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