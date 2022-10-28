Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!

'BAŞ KAHRAMAN'I SENSİN

Atiksoy paylaşımının hemen altına, "Her ruhun bir eşi vardır derler. Eşim… şuraya yazdığım birkaç satırdan çok daha fazlasısın. Ama adettendir artık buradan da kutlanılıyor. Rabbim'e her gün varlığın için şükrediyorum. Bana bu duyguları, aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir 'Dünya' kurduk kendimize. Bizim Dünyamız… sadece Biz… inandık. Ve bugün bu gerçekleştiyse, ikimizde çok iyi biliyoruz ki bu 'Dünya'nın 'Baş Kahraman'ı sensin. Emeklerine, o güzel kalbine, mucizelere, eşsiz ruhuna, sonsuz güce, iyi ki aynı 'Dünya'da açtık gözümüzü. Nice yaşlara Ömrüm" notunu ekledi.