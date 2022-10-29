“Benimkisi linç şöhreti” diyen Aslı Bekiroğlu isyan etti: Hiç de şımarık aptal kız değilim!

Öncelikle filmden başlayalım. Bandırma Füze Kulübü filmine nasıl dahil oldunuz?

Ben ilk önce Ömer hocayla (Faruk Sorak) görüşmüştüm. O bana daha önce başka bir filminde daha rol teklif etmişti ama benim o sırada başka bir işim olduğu için denk gelememiştik. O yüzden oradan aklında kalmışım. Bu filmde olmamı istedi. İyi ki de beni düşünmüş dâhil etmiş. Çok memnunum. İçinde yer aldığım en güzel setlerden biriydi.

Film uzaya füze yollamak isteyen Bandırmalı gençlerin hikâyesini anlatıyor. Bu hikâyenin gerçek olduğunu biliyor muydunuz?

Hayır bilmiyordum. Projeye dâhil olduktan sonra öğrendim, çok etkilendim. Ülkemizde böyle bir olay yaşanmış olması, liseli gençlerin azmi, kararlılığı beni çok etkiledi. Bir yandan da tarihimizde neler var, haberimiz yok diye kendime kızdım. Kim bilir daha ne hikayelerimiz var film olmayı bekleyen. O anlamda böyle bir işte yer almak da gurur verici benim için. Çok değerli bir iş.