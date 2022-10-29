Haberler Günaydın Haberleri "Şampiyon Barış için destek olalım" diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı'nın adı ile dolandırıcılık!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 08:27 Son Güncelleme: 29.10.2022 08:32

"Şampiyon Barış için destek olalım" diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı'nın adı ile dolandırıcılık!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Şampiyon Barış için destek olalım diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı’nın adı ile dolandırıcılık!

Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda bir yarışma programına katıldı. Yarışmada bulunduğu süre içinde bir sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun adını kullanarak, yardım kampanyası başlattı. 'Şampiyon Barış için destek olalım' diyen şahıs binlerce liralık vurgun yaptı.

Ünlü oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda TV'de yayınlanan bir yarışma programına katıldı. Yarışmada bulunduğu süre içinde bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun adını kullanarak yardım kampanyası başlattı.

Şampiyon Barış için destek olalım diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı’nın adı ile dolandırıcılık!

Kampanya kapsamında özel bir bankanın IBAN bilgileri paylaşılarak SMS kampanyasına destek için para istendi.

Şampiyon Barış için destek olalım diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı’nın adı ile dolandırıcılık!

'Şampiyon Barış için destek olalım' gibi paylaşımlarla insanları manipüle eden kullanıcının bu paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda belirtilen IBAN'a kısa sürede binlerce lira transfer edildi.

Şampiyon Barış için destek olalım diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı’nın adı ile dolandırıcılık!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce paylaşıma konu olan IBAN bilgileri inceleme altına alındı.

Şampiyon Barış için destek olalım diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı’nın adı ile dolandırıcılık!

27 yaşındaki Tolga B. adına ait hesaptaki 'Şampiyon için', 'Şampiyon Ol' gibi açıklamalarla gönderilen paraların başka bankalara havale edilerek hesaptan çıkarıldığı tespit edildi.

Şampiyon Barış için destek olalım diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı’nın adı ile dolandırıcılık!

Durum tutanak altına alınıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen Tolga B.'nin birden fazla sicil kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
"Şampiyon Barış için destek olalım" diyerek vurgun yaptı! Barış Murat Yağcı'nın adı ile dolandırıcılık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA