Güzel oyuncu Tuvana Türkay ’Anne’ paylaşımıyla ağlattı

Hep açık kolların her yaramı sarmak için. Üstümde gözlerin sevgiyle bakmak için. Her göz yaşımda, Her telaşımda benden çok kanıyor için. Sonsuzca sevgine, merhametine sarılmaktan başka sığınağım yok. Anne'm.. Ben mi sana, sen mi bana hediye... Seni çok seviyorum her şeyim, benim ılık limanım..."