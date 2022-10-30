Güzel oyuncu Tuvana Türkay ’Anne’ paylaşımıyla ağlattı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay hem güzelliğiyle hem de özel hayatıyla oldukça dikkat çekmeyi başarıyor. Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşıyor.
Fit fiziği ve güzelliğiyle baş döndüren Tuvana Türkay, zaman zaman estetiksiz haliyle de gündem oluyor.
Türkay, bu defa annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.
Annesi hakkında duygusal bir yazı yazan Tuvana Türkay, annesinin kendisini doğururken ölümden döndüğünü de açıkladı. Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu satırlara yer verdi:
"BENİMLE, BENİM İÇİN ÖLÜYORDUN"
"Artık bazı duygularımı açıkça dile getirmek beni kendime yabancılaştırıyor. Çok zor doğdum.Ölüyordum. Benimle, benim için ölüyordun. Doğurmak mühim değil. Senin gibi bu vasfın hakkını verip, kendini her şeye siper edip, bir başına aslanlar gibi büyüten bir anne olmak çok zor. Kendi hayatını verdiğin yetmiyormuş gibi, sevgini dolu dolu hissettirdin. Her an sevgiye doydum. Sevmeyi öğrettin. Hayatımda neyi istemediysen doğruydu.
"HERKES EL OLUR AMA SEN BENİM ELLERİMSİN"
Sayende her şeyi, herkesi sahiplenmeyi öğrendim. Kalbimi senden aldım, duygularımı, yeteneklerimi, kendime yetebilmeyi de. Bazen verdiğin akılları dinlemedim. Sonra hep pişman oldum. Ne yaparsam yapayım beni bu hayatta sevecek, koşulsuz bağrına basacak başka kimsem yok. Herkes el olur. Ama sen benim ellerim, kollarım, kanatlarımsın, canımın sahibisin, tek kıymetlimsin.
Hep açık kolların her yaramı sarmak için. Üstümde gözlerin sevgiyle bakmak için. Her göz yaşımda, Her telaşımda benden çok kanıyor için. Sonsuzca sevgine, merhametine sarılmaktan başka sığınağım yok. Anne'm.. Ben mi sana, sen mi bana hediye... Seni çok seviyorum her şeyim, benim ılık limanım..."