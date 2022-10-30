İmren Çapanoğlu’nun hikayesi filmlere taş çıkarttı!‘ Bunca yaşanmışlık oyunculuğuma yansıdı’

- Müzik devam ediyor mu?

- Tabii ki onu bırakamam, o varoluş amacım, yeni şarkı yapmak istiyorum. Çocuklarım da seviyor sahnede beni. En son bir festivalde sahne aldım ve kızım izledi, çok heyecanlandı. Oyunculuğu da çok sevdim. Çocuklarım da izledi sahnede beni. Bunca yaşanmışlık oyunculuğuma yansıdı. Eski İmren'in yaşadığı çoğu şey negatif, şarkılarımı yazarken de onlardan uzak durmaya çalışıyorum. Hayal kırıklıkları, yalnızlıklar... Ama bu yaşanmışlıklar beni bu hale getirdi. Arabistan'da yetişmiş bir bilincim ben, bir diş fırçasına ihtiyacın olduğunda bile ya baban alacak ya kocan, başında bir erkek olmadan adım atamıyorsun. Ama ben oradan çıktım ve kendi ayakları üzerinde duran bir İmren oluşturdum.