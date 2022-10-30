Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün küvet pozuna yorum yağdı!

Büyük aşk yaşayan oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenmişti. Ünlü çiftten Neslihan Atagül, kariyerine 'Yaprak Dökümü' dizisiyle başlamıştı. Atagül, son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide canlandırdığı 'Nare' karakterine veda etmek zorunda kalmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu.
Instagram'da 13.5 milyon takipçisi bulunan Neslihan Atagül, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Duru güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Atagül, sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimler arasında.
Güzel oyuncu son olarak elbiseleriyle verdiği küvet pozuyla adından söz ettirdi.
Atagül'ün beğeni yağan karesine takipçilerinden, "30 yaşında bir kadın görmüyorum,küçük, yaramaz bir kız görüyorum", "Bebek misin?", "Bu ne güzellik" yorumları geldi.