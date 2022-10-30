Haberler Günaydın Haberleri Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün küvet pozuna yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 12:28

Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün küvet pozuna yorum yağdı!

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün küvet pozuna yorum yağdı!

Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile başrolünde yer aldığı Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara döndü. Son olarak küvette poz veren 30 yaşındaki oyuncuya yorum yağdı.

Büyük aşk yaşayan oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenmişti. Ünlü çiftten Neslihan Atagül, kariyerine 'Yaprak Dökümü' dizisiyle başlamıştı. Atagül, son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide canlandırdığı 'Nare' karakterine veda etmek zorunda kalmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün küvet pozuna yorum yağdı!

Neslihan Atagül, şimdilerde eşi Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda dizisinde boy gösteriyor.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün küvet pozuna yorum yağdı!

Instagram'da 13.5 milyon takipçisi bulunan Neslihan Atagül, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün küvet pozuna yorum yağdı!

Duru güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Atagül, sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimler arasında.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün küvet pozuna yorum yağdı!

Güzel oyuncu son olarak elbiseleriyle verdiği küvet pozuyla adından söz ettirdi.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün küvet pozuna yorum yağdı!

Atagül'ün beğeni yağan karesine takipçilerinden, "30 yaşında bir kadın görmüyorum,küçük, yaramaz bir kız görüyorum", "Bebek misin?", "Bu ne güzellik" yorumları geldi.

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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün küvet pozuna yorum yağdı!

İŞTE NESLİHAN ATAGÜL'ÜN KÜVET POZU...

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Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün küvet pozuna yorum yağdı!
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