Ömer’in başı bu kez ciddi dertte

65. Bölümde neler yaşandı?

SARP YİNE YAPTI YAPACAĞINI!

Asiye'nin içi aldığı para yüzünden rahat değildir. Bu durumu Ömer'e nasıl açıklayacağını da bilemez. Sevgi Teyze ile dertleşirler. Okulda ise sular durulmaz. Berk, Tolga'nın garsonluk yaptığını babasına söyler. Tolga'nın babası olay çıkartmak için kulübe gelir. Akif ise bu kez daha sert davranır çünkü Haldun'a karşı kozu vardır ve onu oradan gönderir.