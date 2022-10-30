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Giriş Tarihi: 30.10.2022 15:45 Son Güncelleme: 30.10.2022 16:04

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Aşk hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Yasmin Erbil, Survivor Yiğit Poyraz ile yeni bir aşka yelken açtı. Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'ın yanlışlıkla paylaştığı fotoğrafını sildi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!

Her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Yasmin Erbil, aşk hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!

Yasmin Erbil Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladı.

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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Erbil, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu yayınladı.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!

Durumu fark eden Erbil, paylaşımını kısa sürede sildi.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!

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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!
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