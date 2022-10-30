Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
Her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Yasmin Erbil, aşk hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Erbil, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu yayınladı.
Durumu fark eden Erbil, paylaşımını kısa sürede sildi.
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