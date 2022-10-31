Oyuncu Burak Haktanır’dan sert tepki! ‘Film festivalleri devlete laf sokma yerine dönüştü!’

'İNSAN BİRAZ UTANIR'

■ Sektörde ağırlıklı olarak bu tip insanlar var. Bir de kalkıp içinden geçtiğimiz bu karanlık günler diye açıklama yapıyorlar. Suriye gibi, Ukrayna gibi başımıza bombalar mı yağıyor? Son teknolojiyle hayata geçirilen AKM'de bu konuşmayı yapıyorsun, insan biraz utanır. Esas bunların zihninin içi karanlık. Bu kadın, Amerika ülkemize saldırsın diye bilinçli bir şekilde bu söylemi kullandı. Bu zihniyetlere prim verilmesin artık.

