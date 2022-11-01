Uygur Ailesi torun Nejat’ı ayakta alkışladı

Fransa'da uzun süre sahnelenen Paraya Hayır (Non L'Argent!) isimli oyun, Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından Türkiye'de sahnelenmeye başladı. Nejat Uygur, Romina Özipekçi, Giray Ayla ve Tara Tokel'in başrollerini paylaştığı oyun, önceki akşam ikinci kez izleyici karşısına çıktı. Mutluluğu parayla bulamayacağına inanan, büyük para çıkan loto biletini fırlatıp atan bir adamın hikayesini anlatan oyunun gösterimine Uygur Ailesi çıkarma yaptı. Aile, Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur ve arkadaşlarını izledi. Prömiyere yurt dışında olduğu için katılamayan Behzat Uygur, bir hafta gecikmeli izlediği gösteri sonrası ekibi şu sözlerle tebrik etti: "Çok güzel bir oyun izledik. Ama bu oyunu sadece izleyip gülmek yeterli değil. Alkışlarınız salonla sınırlı kalmasın. Herkese, konu komşuya anlatıp salonların dolmasını sağlamalıyız ki tiyatro hep devam etsin."