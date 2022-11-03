Ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş’tan dikkat çeken çıkış: Oyuncular takipçi sayısına göre seçilebilir!

Bandırma Füze Kulübü'nün başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ile Atay Yıldız, uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştiren iki Türk gencin hikayesini konu edinen filmi anlattı. İkili, "büyük bir başarı hikayesi, inanması biraz zor aslında herkes için, izleyince çok şaşıracaklar" ifadelerini kullandı. Filmde hayalleri için aşklarından vazgeçmek zorunda kalan karakterlere hayat veren oyuncular, "aşk vazgeçmesi kolay bir duygu değil" diyerek ilişkiler hakkında da konuştu. İşte tüm detaylar…

-"Bandırma Füze Kulübü" filmi vizyona giriyor. Neler hissediyorsunuz? Neler bekliyor bizi?

Deniz Can Aktaş: Atay'ın da benim de ilk sinema filmim. O yüzden ilkleri yaşadığımız ve büyük heyecan duyduğumuz organizasyondayız şuan. Bandırma Füze Kulübü; Bandırma'da yaşayan iki tane liseli gencin hayallerinden, umutlarından ve hedeflerinden yola çıkarak bir başarı hikayesi yazdıkları, gerçek hayattan esinlenilen bir film. Bu hikayelerden aslında çok fazla var, ama bizler fazla haberdar değiliz. Büyük bir başarı hikayesi, inanması biraz zor aslında herkes için, izleyince çok şaşıracaklar. Biz de senaryoyu okuduktan sonra araştırma fırsatı bulduk ve öğrendik.

-Gerçek bir hikayeden alınan hikayeler beni her zaman çok etkilemiştir. Böyle ilham verici işleri izlemek benim tüylerimi diken diken ediyor, siz senaryoyu ilk okuduğunuzda neler hissettiniz?

Atay Yıldız: Ben çok heyecanlandım. Senaryoyu ilk okuduğumda gözlerim doldu. Bir kere Mustafa Uslu filmi olması benim için güzel bir şey. Benim ilk filmim, Hasan karakterini canlandırıyorum.

-Fragmanın ilk başında şöyle bir anekdot var; "otur oturduğun yerde, icat çıkarma." Sizin de hayatınızın bir bölümünde böyle söylemlerde bulunanlar, yaptığınız bir şey için engel olmaya çalışanlar oldu mu?

D.C.A.: Mutlaka oluyor ama bu hepimizin aşina olduğu bir söylem. Çünkü nedense çevremizde veya millet olarak böyle bir alışkanlık var. Başarı hikayelerini hep Hollywood filmlerinde, yabancılarda gördüğümüz için kendimize bir şekilde yakıştıramıyor muyuz öyle bir psikolojiye giriyoruz sanırım. O yüzden bir şekilde, ilkokulda, lisede böyle söylemlere hepimiz maruz kalıyoruz. Ama ben inanıyorum ki bu gibi filmler bu gibi hikayeler insanlarda artık bu tabuları yıkmak için vesile olacak.