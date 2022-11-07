Elif, Fırat’ın aşkına karşılık verecek mi?

10.Bölüm Özeti:
Fırat, annesini karşısına almak pahasına Elif'e olan aşkını herkese ilan etmiştir. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi çok zor bir durumda bırakmış olmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek doğru olanı yaptığına inanır.
Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Benim bir çocuğum var!" | Video
Elif birdenbire kendini Ayaz'ların gelini konumunda bulduğu için kızgındır. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemleriyle bir araya getirmeye çalışırken Ümran da Fırat'ı, Elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır.
Ümran her şeyi göze almış, gerekirse kendi kurduğu imparatorluğu, şirketi bile tehlikeye atmaya hazırdır.
Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Elif, ben seni seviyorum..." | Video