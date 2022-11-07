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Giriş Tarihi: 7.11.2022 10:10 Son Güncelleme: 7.11.2022 10:49

Elif, Fırat’ın aşkına karşılık verecek mi?

Elif, Fırat’ın aşkına karşılık verecek mi?

Berk Oktay, Seray Kaya, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz'ün başrollerini paylaştığı “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv ekranlarına damga vurmayı başarıyor.

10.Bölüm Özeti:

Fırat, annesini karşısına almak pahasına Elif'e olan aşkını herkese ilan etmiştir. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi çok zor bir durumda bırakmış olmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek doğru olanı yaptığına inanır.



Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Benim bir çocuğum var!" | Video

Elif birdenbire kendini Ayaz'ların gelini konumunda bulduğu için kızgındır. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemleriyle bir araya getirmeye çalışırken Ümran da Fırat'ı, Elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır.

Ümran her şeyi göze almış, gerekirse kendi kurduğu imparatorluğu, şirketi bile tehlikeye atmaya hazırdır.


Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Elif, ben seni seviyorum..." | Video

Fırat tüm engellere rağmen Elif'le bir ilişkiye hazırdır. Peki ya Elif? Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Elif, Fırat’ın aşkına karşılık verecek mi?
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