Uğur Işılak: Terör örgütü PKK ve FETÖ’cü lobiler işbirliği yapıp konserimi iptal ettirdi!

Bu arada Avrupa Birliği Türkiye Demokratları Birliği de konserin iptali üzerine şu açıklamayı yaptı: "Londra'da organize etmeyi planladığımız programımız otel yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiştir. İngiltere'de Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin inşası için yapmış olduğumuz bu programın iptal olması hayal kırıklığı yarattı. İngiltere'de Türk toplumunun program yapabileceği bir yerinin olmaması ve derneklerimizin bundan faydalanamaması çok büyük bir açık."