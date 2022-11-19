Onur Seyit Yaran: Şımarmam mümkün değil

Nasılsın, nasıl gidiyor dizi çekimleri?
Güzel, biraz yoruluyorum. Haftanın beş günü çalışıyoruz. Ama keyifli, sonucunu aldığım için çok mutluyum. Sevdiğim işi yaptığım ve sevdiğim bir projede bulunduğum için hayatıma mutlu şekilde devam ediyorum.
Yeni sezon sizin için nasıl başladı?
Güzel geçiyor, biraz yorucu başladı. Hastane, dram sahneleri ağır oluyor çünkü. Yeni sezonu daha özenerek çekiyoruz. Daha uzun vakit harcıyoruz. Şimdi tekrar rutine bağladık, seyircimiz de geri döndü. Devam ediyoruz.
Dizinin yurt dışında büyük bir kitlesi var. Sana farklı ülkelerdeki hayranlarından nasıl tepkiler geliyor?
Benim zaten hayalim İspanya ve İspanyol sinemasıydı. Tam bu işten önce İspanyolca eğitimi almaya başlamıştım. Burada bir şekilde hayallerimi gerçekleştirip, dışarı açılmak istiyordum. Hemen bu işte başıma böyle bir şey gelmesi çok büyük ödül oldu. Şimdiden hayallerimin peşinden koşmaya başladım. İspanya'dan, Güney Afrika'dan, Latin Amerika'dan birçok yerden güzel yorumlar geliyor. Bir şekilde Avrupa'ya, dünyaya açılmış hissediyorum. Hatta bu yaz Barselona'ya gittim, orada bir kanalla röportaj ve dergi çekimi yaptım. Bunların devamı gelsin istiyorum. Bir gün İspanya'daki evimden çıkıp, orada bir sete gitmek istiyorum. Umarım bu hayali gerçekleştiririm, bunun peşinde koşuyorum.
İspanyolca dersleri nasıl gidiyor, ilerlettin mi?
A3 seviyeye geldim diyebilirim. Barselona'ya gittiğimde sipariş verebiliyorum, pazarlık yapabiliyorum. Başlangıç seviyesine göre iyi gidiyorum.
30'LARIN BAŞINDA İSPANYA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM
Hedefin ne?
Önce burada kabul gören bir oyuncu olmak. Kendi başrol olduğum projeleri yapmak. 30'lu yaşların başında da İspanya hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Orada belki her şeye yeniden başlayabilirim. Burada sahip olduğum birçok şeyi bırakıp gideceğim. Ama olsun bir şekilde bunu tüm dünyada, evrensel alanda yapabileceğim bir iş olarak görüyorum.
Hayranlarından gelen yorumları okur musun?
Dm'leri okuyamıyorum aslında. O hızlıca doluyor, kaçıyor. Ama yorumları okuyorum. Ya da yayın günü Twitter'a bakıyorum. Karakterimin adını yazıyorum ve sahnelerden gelen tepkileri merak ediyorum. Bir şekilde orada seyirciyle kendimi interaktif hissediyorum.
Google'da kendini aratıyor musun?
Yok, aratmıyorum ama bir zamanlar aratırdım... Ya da haberlere falan bakardım.
HAYATIMIN EN MUTLU DÖNEMİNDEYİM
Oyunculuk serüvenin nasıl başladı?
Küçüklüğümden beri bir şekilde ekran önünde olmak istiyordum. Futbol oynadığım için yaptığım işi insanların izleyip, seyretmesini, takdir görmeyi seviyordum. İstediğim alanda başarılı olamayınca bir şekilde filmlere merak sardım. Oyunculuğa merak sardım. Önce gördüğüm sahneleri, replikleri taklit ettim. Sonrasında zaten oyunculuk eğitimleri almaya başladım. Bu işi yapabileceğimi anladım, hocalarımdan iyi geri dönüşler aldım. Yeteneğim olduğunu, kıvırabileceğimi gördüm. Eğitimlerimi de alıp, sektöre girdim.
Her şey istediğin gibi ilerliyor mu?
Çok güzel gidiyor. Hayatımın en güzel, en mutlu dönemindeyim. Her gün bir basamak daha yukarı çıkıp, hayallerime yaklaşıyorum. Bu süreç benim için çok mutlu devam ediyor.
Senin ailenle, kardeşinle ilişkin nasıl?
Bir ablam var, 1988 doğumlu, evli. Yeğenim olsun diye bekliyorum (gülüyor). Aslında bir çekirdek aileyiz. Aile hayatım, yaşantım iyidir. Annem babam bana her konuda destektir. Ben de onlara saygıda kusur etmem. Güzel bir çekirdek aileyiz.
Arkadaşlık ilişkilerin nasıl, sosyal kelebek misin yoksa düzenli görüştüğün bir arkadaş grubu var mı?
Benim 4-5 kemik bir arkadaş grubum var. Birçoğunu eskiden tanıdığım… Çok fazla hayatıma yeni insan sokmayı sevmiyorum. Güvenemiyorum da çok fazla. Eskiden beri tanıdığım arkadaşlarımla olmak beni daha mutlu ediyor. Onları da ikinci ailem olarak görüyorum.
Şöhret seni değiştirdi mi, hayatında bir değişiklik oldu mu?
Değiştirmedi çünkü ben bu tanınırlığın, popülerliğin beraberinde çok büyük bir sorumluluk getirdiğine inanıyorum. Bu popülerlik ya da şöhret geldiği zaman şımarıp bozulmak yerine, aslında farkında olmadan birçok gence örnek olduğumuzu düşünmeliyiz ve 'ben yapıyorum' diye bir şey yapacak çok genç var. Bu konuda çok dikkatli olmam lazım diye düşünüyorum. Yanlış örnek olabilme potansiyeli taşımak çok riskli geliyor bana. O yüzden hep dikkatli olmaya çalışıyorum. Bozulmam ya da şımarmam pek mümkün değil gibi geliyor.
KENDİMİ ÇOK YAKIŞIKLI BULMANIN BİR FAYDASI YOK
Kolunda Galatasaray dövmesi var…
Koyu Galatasaraylıyım, Galatasaray'la büyüdüm. Karşılıksız sevmeyi de Galatasaray'dan öğrendim. Benim çocukluk zamanlarımda da futbol çok revaçtaydı. O yüzden futbola merak sardım. Galatasaray'la büyüdüm, dövmesini de yaptırdım. Diğer dövmem 13 ve kral tacı... 13 doğum günüm ve uğurlu sayım.
Kendini beğenir misin?
Beğenmek için zaten bir çaba sarf ediyoruz. Kendimize bakıyoruz, özen gösteriyoruz. Bu yüzden karşılığını almak, kabul görmek, takdir edilmek, beğenilmek hoşuma gidiyor tabii. Ama çok yüksek derecede kendimi beğenir miyim, böyle bir şey yok. Bunu mesleğe çevirip işine adapte edersen güzel. Onun dışında dışarıda çok güzel ya da yakışıklı olmamızın bize çok bir faydası yok gibi geliyor.
GÜNDE 3-4 KEZ ÇORAP DEĞİŞTİRİRİM
Takıntıların var mı?
Titizlikle ilgili takıntılarım var. Gün içinde sürekli çorap değiştiririm. Üç tane falan değiştiririm. 3-4 saat içerisinde çorap bana nedense kirlenmiş ve kullanılmış hissettiriyor. Evde daha az ama setteyken kostüm ekibini bu konuda biraz zorluyorum. Yanımda çorap taşıyorum. Biraz da koku takıntım var. Temiz olmayı seviyorum.
Formunu korumak için neler yapıyorsun?
Uykuma, beslenmeme dikkat ediyorum. Şeker tüketmemeye çalışıyorum. Karbonhidratı düşük, proteini fazla alıyorum. Haftanın minimum 4-5 günü antrenman yapıyorum. Bunun dışında özel bir bakımım yok.
En sevdiğin filmler?
'Otomatik Portakal', 'Split', 'Scarface'… Mario Kassar filmlerini de çok seviyorum.
En sevdiğin kitaplar?
En son Halil Cibran'dan 'Ermiş'i okudum. Yıllar sonra 'Simyacı'yı okudum. 'Aklından Bir Sayı Tut' romanını da önerebilirim.