Onur Seyit Yaran: Şımarmam mümkün değil

Senin ailenle, kardeşinle ilişkin nasıl?

Bir ablam var, 1988 doğumlu, evli. Yeğenim olsun diye bekliyorum (gülüyor). Aslında bir çekirdek aileyiz. Aile hayatım, yaşantım iyidir. Annem babam bana her konuda destektir. Ben de onlara saygıda kusur etmem. Güzel bir çekirdek aileyiz.

Arkadaşlık ilişkilerin nasıl, sosyal kelebek misin yoksa düzenli görüştüğün bir arkadaş grubu var mı?

Benim 4-5 kemik bir arkadaş grubum var. Birçoğunu eskiden tanıdığım… Çok fazla hayatıma yeni insan sokmayı sevmiyorum. Güvenemiyorum da çok fazla. Eskiden beri tanıdığım arkadaşlarımla olmak beni daha mutlu ediyor. Onları da ikinci ailem olarak görüyorum.

Şöhret seni değiştirdi mi, hayatında bir değişiklik oldu mu?

Değiştirmedi çünkü ben bu tanınırlığın, popülerliğin beraberinde çok büyük bir sorumluluk getirdiğine inanıyorum. Bu popülerlik ya da şöhret geldiği zaman şımarıp bozulmak yerine, aslında farkında olmadan birçok gence örnek olduğumuzu düşünmeliyiz ve 'ben yapıyorum' diye bir şey yapacak çok genç var. Bu konuda çok dikkatli olmam lazım diye düşünüyorum. Yanlış örnek olabilme potansiyeli taşımak çok riskli geliyor bana. O yüzden hep dikkatli olmaya çalışıyorum. Bozulmam ya da şımarmam pek mümkün değil gibi geliyor.

KENDİMİ ÇOK YAKIŞIKLI BULMANIN BİR FAYDASI YOK

Kolunda Galatasaray dövmesi var…

Koyu Galatasaraylıyım, Galatasaray'la büyüdüm. Karşılıksız sevmeyi de Galatasaray'dan öğrendim. Benim çocukluk zamanlarımda da futbol çok revaçtaydı. O yüzden futbola merak sardım. Galatasaray'la büyüdüm, dövmesini de yaptırdım. Diğer dövmem 13 ve kral tacı... 13 doğum günüm ve uğurlu sayım.

Kendini beğenir misin?

Beğenmek için zaten bir çaba sarf ediyoruz. Kendimize bakıyoruz, özen gösteriyoruz. Bu yüzden karşılığını almak, kabul görmek, takdir edilmek, beğenilmek hoşuma gidiyor tabii. Ama çok yüksek derecede kendimi beğenir miyim, böyle bir şey yok. Bunu mesleğe çevirip işine adapte edersen güzel. Onun dışında dışarıda çok güzel ya da yakışıklı olmamızın bize çok bir faydası yok gibi geliyor.

GÜNDE 3-4 KEZ ÇORAP DEĞİŞTİRİRİM

Takıntıların var mı?

Titizlikle ilgili takıntılarım var. Gün içinde sürekli çorap değiştiririm. Üç tane falan değiştiririm. 3-4 saat içerisinde çorap bana nedense kirlenmiş ve kullanılmış hissettiriyor. Evde daha az ama setteyken kostüm ekibini bu konuda biraz zorluyorum. Yanımda çorap taşıyorum. Biraz da koku takıntım var. Temiz olmayı seviyorum.

Formunu korumak için neler yapıyorsun?

Uykuma, beslenmeme dikkat ediyorum. Şeker tüketmemeye çalışıyorum. Karbonhidratı düşük, proteini fazla alıyorum. Haftanın minimum 4-5 günü antrenman yapıyorum. Bunun dışında özel bir bakımım yok.

En sevdiğin filmler?

'Otomatik Portakal', 'Split', 'Scarface'… Mario Kassar filmlerini de çok seviyorum.

En sevdiğin kitaplar?

En son Halil Cibran'dan 'Ermiş'i okudum. Yıllar sonra 'Simyacı'yı okudum. 'Aklından Bir Sayı Tut' romanını da önerebilirim.