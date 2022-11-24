Bu cihana sığmayan kocaman yüreğiyle Oktay Kaynarca’ya kocaman bir bravo!

Erken teşhis için farkındalık yaratmak üzere hazırlanan "Biz Farkındayız Ya Siz" adlı kamu spotunda şunları söyledi: "Hayatta her şey bekleyebilir ama sağlık asla. Bedeniniz en değerli hazineniz. Doktor kontrollerinizi ve sağlık taramanızı mutlaka yaptırın. Unutmayın erken teşhis, hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda."