Bu cihana sığmayan kocaman yüreğiyle Oktay Kaynarca’ya kocaman bir bravo!

Atv'nin yeni fenomeni 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca, işindeki başarısı kadar dernek ve vakıflara verdiği destekle de adından sıkça söz ettiriyor.
Kaynarca, çağımızın illet hastalığı kanser için mücadele eden Türk Kanser Derneği'nin de en büyük destekçilerinden. Geçen ay dernek yararına düzenlenen sergiye kendisi için değerli olan bir berjer bağışlayan Oktay Kaynarca, şimdi de dernek için bir kamu spotu çekti.
Erken teşhis için farkındalık yaratmak üzere hazırlanan "Biz Farkındayız Ya Siz" adlı kamu spotunda şunları söyledi: "Hayatta her şey bekleyebilir ama sağlık asla. Bedeniniz en değerli hazineniz. Doktor kontrollerinizi ve sağlık taramanızı mutlaka yaptırın. Unutmayın erken teşhis, hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda."