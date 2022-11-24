Haberler Günaydın Haberleri Bu cihana sığmayan kocaman yüreğiyle Oktay Kaynarca'ya kocaman bir bravo!
Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:00 Son Güncelleme: 24.11.2022 10:41

Bu cihana sığmayan kocaman yüreğiyle Oktay Kaynarca'ya kocaman bir bravo!

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türk Kanser Derneği’nin en büyük destekçilerinden biri çıktı. Geçen ay dernek yararına düzenlenen sergiye berjerini bağışlayan oyuncu, şimdi de farkındalık için bir kamu spotu çekti.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Bu cihana sığmayan kocaman yüreğiyle Oktay Kaynarca’ya kocaman bir bravo!

Atv'nin yeni fenomeni 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca, işindeki başarısı kadar dernek ve vakıflara verdiği destekle de adından sıkça söz ettiriyor.

Kaynarca, çağımızın illet hastalığı kanser için mücadele eden Türk Kanser Derneği'nin de en büyük destekçilerinden. Geçen ay dernek yararına düzenlenen sergiye kendisi için değerli olan bir berjer bağışlayan Oktay Kaynarca, şimdi de dernek için bir kamu spotu çekti.

Erken teşhis için farkındalık yaratmak üzere hazırlanan "Biz Farkındayız Ya Siz" adlı kamu spotunda şunları söyledi: "Hayatta her şey bekleyebilir ama sağlık asla. Bedeniniz en değerli hazineniz. Doktor kontrollerinizi ve sağlık taramanızı mutlaka yaptırın. Unutmayın erken teşhis, hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda."

Bu cihana sığmayan kocaman bir yüreği olan Oktay Kaynarca'ya kocaman bir bravo!

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu cihana sığmayan kocaman yüreğiyle Oktay Kaynarca'ya kocaman bir bravo!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA