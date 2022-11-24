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Giriş Tarihi: 24.11.2022

‘Estetikle başka bir kadın olmak istemiyorum’

Oyuncu Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı: "Ufak dokunuşlara karşı değilim. Güzel yaşlanma taraftarıyım. Oyunculara aşırı estetik yaptırmayı yakıştıramıyorum. Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Haksız mıyım? Çocuk bambaşka."

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Estetikle başka bir kadın olmak istemiyorum’
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, estetik hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ufak dokunuşlu estetiğe karşı olmadığını belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti: "Estetiğin aşırısını oyunculara yakıştıramıyorum. Küçük dokunuşlarla güzel yaşama, güzel yaşlanma taraftarıyım. Kimin neye ihtiyacı var bilmiyorum, ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun bu bana ait bir şey, burayı doldurursam, bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım dedim. Benim minik botokslarım var sadece."

'BU ÇOCUK KİMİN ÇOCUĞU?'
Ünlü oyuncu aşırı estetik operasyon geçiren kadınlarla ilgili de bir tespitte bulundu: "Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Yani haksız mıyım! Bakıyorsunuz çocuk bambaşka! Bu çocuk kimin çocuğu? Başka bir kadın olmak çok doğru gelmiyor. Ben, ben gibi olayım, başka birisi gibi olmayayım."
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‘Estetikle başka bir kadın olmak istemiyorum’
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