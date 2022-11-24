‘Estetikle başka bir kadın olmak istemiyorum’

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, estetik hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ufak dokunuşlu estetiğe karşı olmadığını belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti: "Estetiğin aşırısını oyunculara yakıştıramıyorum. Küçük dokunuşlarla güzel yaşama, güzel yaşlanma taraftarıyım. Kimin neye ihtiyacı var bilmiyorum, ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun bu bana ait bir şey, burayı doldurursam, bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım dedim. Benim minik botokslarım var sadece."Ünlü oyuncu aşırı estetik operasyon geçiren kadınlarla ilgili de bir tespitte bulundu: "Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Yani haksız mıyım! Bakıyorsunuz çocuk bambaşka! Bu çocuk kimin çocuğu? Başka bir kadın olmak çok doğru gelmiyor. Ben, ben gibi olayım, başka birisi gibi olmayayım."