Yalnız Kurt dizisinde Yıldırım Tim’ine sürpriz misafir

Doğan, elinden her şeyini alan Gani'den hesap sormak istemektedir. Bunun için Gani'nin işlerini yürüten en has adamını kaçırır. Adama karşılık elinden alınanları geri istemektedir. Ama bu pek de kolay olmaz. Gani de Doğan'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmayacaktır.