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Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:18

Yalnız Kurt dizisinde Yıldırım Tim’ine sürpriz misafir

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Jessica May ve Murat Han'ın başrollerinde yer aldığı Yalnız Kurt dizisi bu akşam yeni bölümüyle atv ekranlarına damga vuracak.

Yalnız Kurt dizisinde Yıldırım Tim’ine sürpriz misafir

27.Bölüm:

Haruncan Türk-Yunan savaşını başlatmak için planladığı operasyonda sona gelir. Halit Yıldırım da Haruncan'ın peşine düşen Altay'ı durdurmak için Meryem'i kaçırmıştır. Altay, geri dönüp Meryem'i kurtarmak ve savaşa engel olmak için yola devam etmek arasında bir ayrımda kalır. Meryem ise tüm cesaretiyle Altay'ın Haruncan'a engel olmasını istemektedir.

Meryem'i kaçıran Halit'in planı ise sadece Altay'a engel olmak değildir. Daha büyük hedefleri vardır. Bunun için Yücel'den Dahhak ile bir görüşme ayarlamasını talep eder.

Doğan, elinden her şeyini alan Gani'den hesap sormak istemektedir. Bunun için Gani'nin işlerini yürüten en has adamını kaçırır. Adama karşılık elinden alınanları geri istemektedir. Ama bu pek de kolay olmaz. Gani de Doğan'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmayacaktır.

Barış ve Altay'dan haber bekleyen Ferdi, Müstakim, Minnet ve Bayram'ın ise sürpriz bir misafiri vardır.

Altay, Meryem'i dinleyip füzelerin peşinden mi gidecek, yoksa Meryem'i kurtarmak için geri mi dönecek?

Haruncan elinde kalan son teröristle Sakız Adası'nı vurabilecek mi? Halit Yıldırım Dahhak ile ne görüşecek? Gani'nin Doğan'a cevabı ne olacak? Yıldırım Timi'nin sürpriz misafiri kim?

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Yalnız Kurt dizisinde Yıldırım Tim’ine sürpriz misafir
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