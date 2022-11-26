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Giriş Tarihi: 26.11.2022

‘Boğaz’a bakmak beni sakinleştiriyor’

Şarkıcı Emina Jahovic, çocukları Yaman ve Yavuz ile muhteşem Boğaz manzarasına sahip bir evde yaşıyor. Sırp asıllı şarkıcı, bir mimar yardımıyla evin her bir köşesini özenle döşedi. Bir yıldır doğa içindeki evinde yaşayan Jahovic, burada hem huzur buluyor, hem de büyük terasında güzel manzaranın tadını çıkarıyor. Ünlü şarkıcı, Boğaz manzarasının kendisini sakinleştirdiğini ve bu evi seçmesinde belirleyici olduğunu ifade ediyor

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
‘Boğaz’a bakmak beni sakinleştiriyor’
Şarkıcı Emina Jahovic, çocukları Yaman ve Yavuz ile yaşadığı evinden görüntüler paylaştı. Dört bir yanı geniş camlarla donatılmış ev, Boğaz manzarasına da hakim. Altın çerçeveli aynalara yer verilen evin her köşesi özenle döşenmiş.



Bir yıldır Rumelihisarı yakınlarındaki bu evin tadını çıkaran Jahovic, Boğaz manzarasının kendisini sakinleştirdiğini ve bu evi seçmesinde belirleyici unsur olduğunu ifade ediyor. Ünlü yıldız, ev dekorasyonunda mermer ve ahşabın yanı sıra eski ve yeninin karışımını da sevdiğini belirtiyor.
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‘Boğaz’a bakmak beni sakinleştiriyor’
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