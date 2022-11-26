Hande Erçel’i kızdıran sorular!

Hande Erçel, önceki gece Beykoz'daki bir mekanda arkadaşları ile birlikte 29. yaş gününü kutladı. Kutlamaya kız arkadaşları ile birlikte katılan Erçel, "Yeni yaşımda sağlık, huzur, mutluluk ve bol bol proje olsun inşallah" diye konuştu. Oyuncu, gazetecilerin "Estetikleriniz çok konuşuluyor, biraz fazla mı yaptırdınız?" sorusuna sinirlenerek "Yapmayın Allah aşkına ya! Bu nasıl saçma soru? Ne güzel sohbet ediyorduk" diye karşılık verdi. Aracına binen Erçel, "Demet Özdemir ile barıştınız mı?", "Kerem Bursin ile hâlâ görüşüyor musunuz?" soruları karşısında da "Çok saçma bunlar!" diyerek hızlıca ayrıldı.