Danslı şarkılı müzikal tadında bir gece

Maslak'ta bir mekanda sahneye çıkan Hülya Avşar, rezervasyonları saatler öncesinden dolan gecede en sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti verdi. Avşar'ı izlemeye gelenler arasında Nilgün Belgün, Saba Tümer, Deniz Akkaya, Asena, Çılgın Sedat, Bülent Yiğit gibi ünlü isimler vardı.Avşar sahneye davet ettiği Saba Tümer ve Deniz Akkaya ile 'Bu Gece Uzun Olacak' şarkısını söyleyerek ikonik popo sallama hareketini yaptı. Daha sonra Asena'yı da sahneye davet eden sanatçı, ondan kısa bir dans gösterisi istedi.