‘Filmimiz tatsızlıklara pansuman olsun’

Sivas'taçekilen 'Sil Baştan Kaynanam' adlı film, 9 Aralık'ta vizyonda. Filmin oyuncusu Algı Eke "Romantik komedi genelde metropollerde çekiliyor ama senaristlerimiz Sivas'ta nasıl olur üzerinden gittiler. Sonuçtan mutluyum" dedi. Oyuncu Alper Saldıran ise "Filmimiz son günlerde yaşanan tatsızlıklara pansuman olsun" diye konuştu. Filmdeki kangaldan bahsederken Konya'daki vahşete de değinen Eke "Sosyal medyanın gücüyle büyük farkındalık oluştu. Bir canımızı kaybettik ama belki binlercesi kurtulacak" temennisinde bulundu.