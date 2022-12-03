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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Bornozla geldi terlikle devam etti

Bornozla geldi terlikle devam etti
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in sahibi olduğu Karaköy'deki restoran önceki gün açıldı. Açılış davetini organize eden Saruhan Hünel'in kardeşi sanatçı Aslı Hünel, konuklarla tek tek ilgilendi. Televizyon programı için bir dış çekiminden abisinin açılış davetine üzerinde pembe bir bornoz ile gelen Hünel, etkinlik boyunca ayakta kalmaktan yorulunca topuklu ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Etkinliğin DJ'i ise geçen hafta Merve Boluğur'dan ayrılan Mert Aydın oldu. Aydın boşanma sonrası ilk kez bir davete katıldı.
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Bornozla geldi terlikle devam etti
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