Ruhumuzu onarmak için çaba göstermeliyiz

A Para kanalında Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'; bu hafta Sil Baştan Kaynanam filminin başrolü Alper Saldıran, eski Türkiye güzeli sunucu Banu Sağnak Erten, Pozitif Yaş Alma Lideri Pınar Özdemir Hotiç ve şarkıcı Esra Zeynep Yücel'i ağırladı.Liseyi İtalya'da okudum. Türk kadınıyla ilgili sorulan sorulardan rahatsız olduğum için üniversite üçüncü sınıfta güzellik yarışmasına girdim. Türkiye Güzellik Kraliçesi olmaktan gurur duyuyorum. Yarışmadan sonra renkli dünyalar sunuluyor ama ben hep iş kadını olmak istedim. Güzellik kraliçesiydim ama reklam ajansına stajyer olarak girdim. Oradan patron olarak çıktım. 40 yaşımdan sonra sağlıklı yaşam sektörüne girdim. Çok eğitim aldım ve Sağlıklı Yaş Alma lideri olarak hayatıma devam ediyorum. Kadının her yaşında içten dışa güzel olacağına inanıyorum. Onlara ilham olmaya, yol haritası çıkarmalarına yardım etmeye çalışıyorum. Yaş 50, yeni yolun başı diye bir sloganım var. Kadın kadının yurdudur, kurdu değildir. Güzellik geçici enerji kalıcı. Yüzümüzdeki kırışıklardan önce ruhumuzdakileri onarmaya çaba göstermeliyiz.1992 Türkiye ve Avrupa Güzeli olarak bir misyon üstlenmiştik zamanında. Kardak krizi döneminde Yunanistan'da yapılan yarışmada Türkiye'yi temsil etme gururum olmuştu. Mankenlik bana göre değildi, reklam sektörüne ve sunuculukla TV dünyasına girdim. Güzel bir aile kurdum. Evcimen bir insanım zaten. İnsanlar önemli olmak peşindeler, değerli olmayı unuttular. Pandemide resme merak sardım resimler yaptım, çocuklar için satıldı şimdi ikinci sergime hazırlanıyorum.BABA tarafım Sivaslı. Ben de 6 yaşına kadar Sivas'ta kaldım. Bu filmle birlikte 32 sene sonra yeniden Sivas'a gittim. Büyülü bir yer. Çok güzel deneyim oldu filme de yansıyacağını düşünüyorum. Algı Eke'nin oynadığı Ceylan karakteri hafızasını kaybediyor, kocasını değil eski sevgilisini hatırlayınca ortalık karışıyor. Saraydan Kız Kaçırma operasıyla AKM'de sahneye çıktım. Konservatuvara girmeden önce AKM'de çok sahneye çıktım. Opera okumayı çok isterdim ama çok zor. Oyunculuk öncesinde Turizm okuduğum için 6 ay bir otelde bell boy'luk yaptım. Maceralı bir iş, çok şey öğrendim. Ünlü hakem Collina ile tanışmıştım. Eric Cantona Barcelona rozetleri vermişti. Futbolla hiç ilgim yoktu. Keşke saklasaydım.2019' a kadar sahneler çok iyiydi. Pandemi başlayınca onlar azaldı ama pandemi sonrası üretim arttı. 5 şarkılık 'Aşk' adlı bir albüm yaptım. Bu kez kendimden de bir şeyler kattığım olgunluk albümüm gibi oldu. Şu an üretim aşamasındayım.