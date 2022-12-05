Dizi oyuncusuna 24 yıl hapis cezası!

ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİLER

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada müşteki polislerin avukatı Ayhan Baykal oyuncu Adnan Koç ile kardeşlerinin cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep etmişti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan oyuncu Adnan Koç'u 4 polis memuruna yönelik "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapse çarptırmıştı. Mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyan oyuncu ve beraberindeki sanıklar kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep ettiler.

'ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN BERAAT

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, oyuncu Adnan Koç, Ahmet Koç ve diğer sanıklar hakkında 'Yaralama ve Kamu Malına Zarar Verme', 'Ruhsatsız Ateşli Silahları Taşıma veya Bulundurma', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında verilen cezaların yerinde olduğuna karar vererek talebi reddetti. Ceza Dairesi sanıklar hakkında 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçunu işledikleri ancak yerel mahkemenin suç maddesine göre hapis cezası vermediğini ifade ederek dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan sanıklar mahkemede adam öldürmeye teşebbüs suçunun maddi delilleri oluşmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

24 YIL HAPSE MAHKÛM EDİLDİLER

Mahkeme ayrıca oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Mehmet Hayri Koç ve Ahmet Koç'un 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçunu işledikleri gerekçesiyle her bir müştekiye karşı 5 yıl 1 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Böylece 3 sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.