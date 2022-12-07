‘Vefadan değil zorunluluktan yanımdaydı’

Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir gecede üç yıl önce hastaneye kaldırıldığı sırada bir arkadaşı tarafından sedyeden düşürüldüğünü ve bunu yıllar sonra öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.Erbil, "Hastanede 3 ay boyunca koltuklarda uyuyup yanımda kalan kişinin hem beni sedyeden düşürdüğünü hem de evinden kovulduğu için yanımda kaldığını öğrendim. Ben de 'Beni ne kadar çok seviyor, en vefalı dostum' diye düşünmüştüm. Meğer ev sahibi evden kovduğu için hastanede kalıyormuş¨ diyerek yaşadığı trajik olayı anlattı.