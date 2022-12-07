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Giriş Tarihi: 7.12.2022

‘Vefadan değil zorunluluktan yanımdaydı’

Mehmet Ali Erbil'den ilginç itiraf! Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Erbil, "Hastanede yanımda kalan arkadaşımın beni sedyeden düşürdüğünü öğrendim. Bu arada o süreçte hiç yalnız bırakmadığı için 'Beni ne kadar çok seviyor, en vefalı dostum' diye düşünmüştüm. Meğer evden kovulduğu için yanımdaymış" dedi

‘Vefadan değil zorunluluktan yanımdaydı’
Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir gecede üç yıl önce hastaneye kaldırıldığı sırada bir arkadaşı tarafından sedyeden düşürüldüğünü ve bunu yıllar sonra öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.
Erbil, "Hastanede 3 ay boyunca koltuklarda uyuyup yanımda kalan kişinin hem beni sedyeden düşürdüğünü hem de evinden kovulduğu için yanımda kaldığını öğrendim. Ben de 'Beni ne kadar çok seviyor, en vefalı dostum' diye düşünmüştüm. Meğer ev sahibi evden kovduğu için hastanede kalıyormuş¨ diyerek yaşadığı trajik olayı anlattı.
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‘Vefadan değil zorunluluktan yanımdaydı’
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