Hızlı çapkın Allan Hakko! Merve Oflaz’ı unutturan kraliçe!

Allan Hakko ile eski Survivor yarışmacısı ve oyuncu Merve Oflaz, yaklaşık iki yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Daha önce de Burcu Esmersoy ile aşk yaşayan Allan Hakko'nun adı şimdi de tescilli güzel Tara de Vries anıldı.