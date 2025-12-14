3 çocuklu aileye kucak açtı

Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni (TOGEMDER) ziyaret etti. Gülşe, TOGEMDER yetkilileriyle 3 çocuklu ihtiyaç sahibi bir ailenin evine gitti.

SAĞLIK VE EĞİTİM BURSU

AMİNE Gülşe, sinir damarları zedelenen, kolunda ve konuşmasında aksaklıklar olan anneyi görünce duygusal anlar yaşadı.

Genç kadının tedavi masraflarını üstlenen Gülşe, ailenin 3 çocuğuna da eğitim bursu vereceğini söyledi. Gülşe, anne ve çocuklarıyla sohbet edip evden ayrıldı.