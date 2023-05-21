Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz, bir ara efkarlanarak misafirler ile sohbet etti. Deniz, "Hani bazen çok daralırız, birilerinin boğazını sıkmak isteriz ya... İşte öyle şeyler yaşadığımız zamanlarda bu şarkılar ortaya çıkıyor" dedi. 19 Mayıs'ta 51 yaşına basan Deniz, sahnede doğum gününü kutladı. Sanatçı, "Çocukluğumdan bu yana doğum günü kutlayamadım, çünkü o gün bütün arkadaşlarım kutlamalara katılırdı" dedi. Doğum günü kutlaması için ayrıca teşekkür eden sanatçı, "3 gün 3 gecedir pasta üflüyorum, herhalde 1 hafta boyunca doğum günümü kutlayacağım" dedi.