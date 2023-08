iddialı dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin yayın tarihi belli oldu. 4 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizide ayrıca İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.