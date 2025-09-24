5 bin kişiye 5 dilde şarkı söyledi

Yunan asıllı tenör Mario Frangoulis, 'So In Love Turnesi' kapsamında İstanbul'da bir konser verdi. İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Yunanca şarkılar söyleyen Frangoulis'i Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde 5 bin kişi ayakta alkışladı. Şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla İstanbul'da sahne alan sanatçıya, soprano Burcu Hancı da eşlik etti. Dünyanın en etkileyici tenorlarından Frangoulis, sahnede Türk ve Yunan halkının benzerliklerini esprili bir şekilde anlattı. Büyükannesinin İstanbullu olduğunu ve bu nedenle İstanbul'da şarkı söylemenin onun için çok özel olduğunu söyledi. Harbiye'nin onun için özel bir yer olduğuna değinen sanatçı 'Olmasa Mektubu' parçasını seslendirirken ona tüm Açıkhava eşlik etti. Yunan müzisyenin sahnede sirtaki yapması ise gecenin en özel anlarından biri oldu.