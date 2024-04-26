'Ateş Kuşları'nın 52. Bölümünde Barbaros; Sultan'la evlenen Çino'yu nikah masasından kaldırıp tutukladı. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini öne sürerek Çatal'ın babası olduğunu itiraf eden Çino, söyledikleriyle Barbaros'u şaşırtamadı.

Her şeyi zaten bildiğini söyleyen Barbaros, Çino'nun yalnızca Çatal'ın oğlu olduğunu, kendisiyle bir bağının olmadığını söyledi. Elinde tek bir kozu kalan Çino, Kara'nın ailesini tanıdığını ve etkin pişmanlık yasasından faydalanması karşılığında Kara'yı ailesine kavuşturabileceğini söyledi. Çino'nun teklifi karşısında neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Abi kardeş yüzleşti! Barbaros, Cino'yu sorguladı

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 52. Bölümü seyirciden yoğun ilgi gördü.