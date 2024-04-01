Afişi yayınlandı 5 Nisan’da vizyona giriyor

İnan Ulaş Torun ve Önder Açıkbaş'ın başrolünü paylaştığı 'Hep Yek Aşiret' filminin fragmanı ve afişi yayınlandı. Yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryosunu Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği serinin yedinci filmi, 5 Nisan'da vizyona girecek. Projenin konuk oyuncusu Berdan Mardini, bir ağanın marjinal oğluyla izleyenleri güldürecek. Sahneleri kadar kamera arkasıyla da set ekibine kahkaha attıran Mardini, afişte de yer aldı. Normalde daha kısa sahneleri olan Mardini'nin performansının iyi olması nedeniyle uzatıldı. Projenin galası ise perşembe günü gerçekleşecek.